Skatepark de Auae : une réouverture sous surveillance

Bien que toujours autant utilisé par les amoureux de la glisse, le skatepark de Auae à Faa’a va rouvrir ses portes officiellement en ce début de semaine. Avec la signature d’un accord entre l’IJSPF, gérant du site, et l’association polynésienne des sports extrêmes, le spot fera l’objet d’une surveillance avec un règlement appelé à devenir de plus en plus strict.

Fidèles à leurs réputations de sportifs rebelles, les adeptes du skate, de la trottinette ou du BMX n’ont jamais cessé d’aller user leurs roues sur les rails, pool et autre half-pipe. Pour autant, l’apparition du covid-19 a provoqué sa fermeture officielle pour éviter les rassemblements et la propagation du virus. Ce n’est plus qu’une question de jours avant que chacun puisse vivre les frissons de la glisse sans tomber dans l’illégalité. Si l’IJSPF n’a pu indiquer à Radio 1 qu’une ouverture imminente, Stanley Tuairau, le président de l’association polynésienne des sports extrêmes, l’assure, l’ouverture officielle aura lieu ce lundi, mais dans le respect des règles sanitaires « Toutes les personnes qui entreront au skatepark seront les riders initiés ou apprentis. Les riders seront privilégiés car il y a une limite du nombre de personnes à respecter. »

Des règles sanitaires pour la Covid-19, mais aussi des règles de bien glisser ensemble. Inspiré de ce qu’il se fait à l’étranger, c’est Stanley Tuairau qui l’a édité. Il figure déjà au skatepark où il a été affiché. Des vigiles seront sur place pour s’assurer de son bon respect avec deux objectifs : s’assurer de la pratique du sport en toute sécurité, avec le port de protections, et éviter que le spot soit un lieu de rassemblement pour consommer alcool et drogue.

A peine inauguré et déjà sous les feux des projecteurs. Le skatepark accueillera le week-end prochain la troisième édition du Tahiti Ride Contest pour laquelle il est toujours possible de s’inscrire. Skate, trottinettes ou BMX, toutes les disciplines et tous les niveaux seront acceptés pour la journée de qualification le samedi, avant les finales, le dimanche 28 février.