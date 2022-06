Snoop Dogg en vacances à Bora-Bora

Le rappeur américain Snoop Dog a pris quelques jours de vacances à Bora-Bora en famille. C’est sur son compte Instagram qu’il a publié des photos des lagons turquoise et de son hôtel. Mais n’espérez pas le voir faire trempette : apparemment, il n’a jamais appris à nager.

Parmi les quelques célébrités qui ont choisi la perle du Pacifique pour un séjour exotique, le rappeur américain Snoop Dog a publié quelques photos et vidéo de son séjour en famille sur son compte Instagram. Ce seraient ses premières vacances avec sa femme depuis trente ans. Pour l’instant le programme semble être blackjack en ligne et quelques escapades en bateau, mais pas de baignade : Snoop ne saurait pas nager. Il avait même sorti un titre au début des années 2000 intitulé « I Can’t Swim », dont les premiers vers expliquent qu’il ne sait pas nager, qu’il déteste l’eau et n’a jamais appris.