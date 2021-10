Soirée de gala à Los Angeles pour l’ambassadeur polynésien de « Margaret’s Place »

Au Beverly Hills Hotel jeudi dernier, un jeune Polynésien a présenté la création, et le succès, du dispositif d’écoute psychologique « Margaret’s Place » au lycée du Diadème lors d’un grand gala, aux côtés de Mareva Georges.

Epeneta Martin, élève du lycée du Diadème et ambassadeur du dispositif « Margaret’s Place », un espace dédié aux élèves et animé par une psychologue, assistait jeudi dernier au gala de la fondation « Safe At Home » : c’est son fondateur, Joe Torre, qui a créé ces espaces. La création de celui du Diadème a été rendue possible par le co-financement de la Fondation Paul et Mareva Marciano et le ministère de l’Éducation.

Au Beverly Hills Hotel, il a ainsi pu prendre la parole aux côtés de Mareva Georges pour présenter ce partenariat. Le succès désormais avéré de ce dispositif permet d’envisager l’ouverture prochaine d’un espace identique au lycée de Taravao.