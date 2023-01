Soirée du réveillon : la route n’a fait aucune victime

Près de 200 gendarmes et policiers étaient mobilisés samedi soir dans tous les archipels pour veiller à la sécurité sur les routes. La directrice de cabinet du haut-commissaire, Émilia Havez, et le procureur de la République, Hervé Leroy, étaient présents sur les points de contrôle de Pirae et Faa’a. Au total 1 203 véhicules ont été contrôlés au fenua, et 124 infractions relevées. Mais la route n’a fait aucune victime ou blessé grave pendant cette nuit de la Saint-Sylvestre.

Une demi-heure à peine après sa mise en place, le point de contrôle au niveau de l’échangeur proche du Hilton avait déjà permis la vérification de plus d’une centaine de véhicules, au prix d’un ralentissement conséquent dans le sens Papeete-Faa’a puisque tous les véhicules étaient contrôlés. Et déjà, les 22 gendarmes en charge, et le chien détecteur de paka, avaient relevé plusieurs infractions à la législation sur l’alcool et les stupéfiants, disait Émilia Havez, directrice de cabinet du haut-commissaire.

Policiers et militaires ont le droit, dans la plupart de ces contrôles, de fouiller les véhicules même sans le consentement du conducteur. Le procureur de la République Hervé Leroy, qui est appelé à apporter la réponse pénale en cas d’infraction, avait pris les réquisitions en ce sens pour cette soirée très redoutée.

Sur l’ensemble du territoire, 1 203 véhicules ont été contrôlés et 124 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre, dont notamment :

35 conduites sous l’empire d’un état alcoolique dont 17 délictuelles ;

32 non-justifications du permis de conduire ou d’assurance

13 conduites sans assurance ;

9 infractions pour stupéfiants (détention ou conduite sous stupéfiants) ;

7 excès de vitesse ;

6 conduites sans permis ;

5 cyclomoteurs non-conformes ;

4 non-ports de ceinture ;

3 pneus lisses ;

3 franchissements d’une ligne continue ;

2 non-ports du casque ;

1 infraction concernant le transport d’enfant ;

1 infraction concernant des passagers dans une benne ;

1 défaut de rétroviseur ;

1 défaut de plaque d’immatriculation ;

1 stop non marqué.

Trois personnes ont été placées en garde à vue samedi soir par la police nationale : 2 personnes pour recel de scooter, qui circulaient sous l’emprise de l’alcool, et une personne pour violences conjugales. Plus tôt dans l’après-midi un homme avait également été placé en garde à vue : sorti quelques heures plus tôt de la cellule de dégrisement, il était rentré chez lui à nouveau ivre et avait frappé sa mère.