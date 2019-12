Soirée Star Wars exceptionnelle mercredi soir au cinéma Liberty

Radio 1 et Tiare FM te font gagner des places pour l’avant première de Star Wars à l’occasion de la sortie de « L’ascension de Skywalker ». Pour jouer rendez-vous sur le site de Radio 1 et sur la page Facebook jusqu’à demain mardi. Une soirée exceptionnelle est prévue mercredi à partir de 19h30 au Cinéma Liberty. Il reste également quelques places à la vente en dehors des tirages au sort.

Radio et Tiare FM proposent une soirée exceptionnelle pour fêter la sortie du film Star Wars « L’ascension de Skywalker ». Il est conseillé de venir déguiser pour profiter au mieux des nombreuses animations et des jeux prévus sur place.

A cette occasion c’est l’intégralité du Cinéma Liberty et ses 3 salles qui seront réquisitionnés pour la soirée. Une surprise à base de sabres laser est prévue dans la salle 1, on ne vous en dit pas plus. Ce 9ème épisode est annoncé comme le dernier de la saga après plus de 40 ans d’histoire. Radio 1 et Tiare FM proposent une avant première le 18 décembre alors que le film ne sort en salles que le 20 décembre en France et aux États-Unis.

Pour les malchanceux au tirage au sort, il reste encore quelques places à la vente sur ticketpacific.pf et dans les points de vente habituels : Carrefour Arue, Faa’a, Punaauia et Radio 1 Fare Ute.