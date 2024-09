SOJA de retour au fenua pour faire vibrer To’ata

Les artistes du célèbre groupe de reggae américain SOJA sont arrivés ce jeudi soir à l’aéroport de Tahiti. Pour leur deuxième passage au fenua, les reggaemen, invités par SA Productions, débarquent avec la ferme intention d’enflammer To’ata ce samedi.

Ils sont là. À deux jours du grand concert prévu à To’ata, les 8 artistes du groupe SOJA et leurs 5 techniciens ont atterri ce jeudi soir sur le tarmac de l’aéroport de Faa’a. Accueillis en chanson et en danse par la troupe Aparima Rau, ils n’ont pas hésité à se prêter à quelques pas de ori tahiti et même à un haka. Jacob Hemphill, le leader du groupe, est ravi de retrouver le fenua, 5 ans après son premier passage, même si le voyage l’a fatigué. « Je suis heureux d’être ici », a t’il confié à sa descente de l’avion jeudi soir, avouant tout de même que pour l’heure il était surtout prêts à « aller dormir ». Il faut dire que le 3e groupe de reggae le plus « streamé » au monde prévoit un show exceptionnel pour le public polynésien, qui lui avait déjà réservé un accueil mémorable en 2019.

Un public enthousiaste

Plus de 6 000 spectateurs s’étaient alors réunis à To’ata, laissant à Jacob « l’un des meilleurs souvenirs » de sa vie. Ce samedi, le groupe est prêt à réitérer sa prouesse et l’enthousiasme des amateurs de reggae du fenua depuis l’annonce de leur retour laisse ne laisse aucun doute là dessus. Jacob, lui, en tout cas, a promis de mettre le feu à To’ata lors de ce concert unique. Et c’est le groupe local, White Seed, qui sera chargé de chauffer la scène en première partie. SA Productions, comme lors du concert de Francis Cabrel, proposera également un bar. Si vous n’avez pas encore vos billets, il reste encore quelques places disponibles sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et à Radio1/TiareFM à Fare Ute.