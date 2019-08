SOJA en concert à To’ata le 16 novembre

Le groupe américain SOJA, incontournable de la scène reggae dans le monde, donnera un concert unique à To’ata le 16 novembre prochain.

Sonorités roots et textes engagés, pas d’erreur, c’est bien du reggae, et les millions de fans qui suivent le groupe depuis plus de 20 ans ne s’y sont pas trompés. Une chance pour To’ata, car SOJA est devenu, au fil des ans, un groupe de grands festivals et de stades ; en Amérique du Nord, ils se produisent devant des audiences de 10 000 à 20 000 personnes.

SOJA se forme en 1997 à Arlington, en Virginie, à quelques kilomètres de Washington DC. Les trois membres fondateurs, Jacob Hemphill, Ryan Berty et Robert Jefferson se sont rencontrés au collège et ont monté le groupe alors qu’ils étaient encore au lycée. Leur nom originel, Soldiers of Jah Army, est tiré des paroles de Recruiting Soldiers de Peter Tosh.

Aujourd’hui, SOJA ac’est :

– 2 nominations aux Grammy Awards

– Plus de 7 millions de followers en ligne

– Plus de 300 millions de vues sur Youtube

– Des concerts dans plus de 30 pays

– 120 concerts en moyenne par an depuis 10 ans

– Présents dans les plus grands festivals du monde, comme : Bonnaroo, Hangout, California Roots aux États-Unis, Summerjam en Allemagne, Woodstock en Pologne, Personal Fest en Argentine, Sziget en Hongrie et bien d’autres.