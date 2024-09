SOJA : « Notre meilleur public depuis longtemps »

Plus de 4 500 spectateurs ont vécu le concert exceptionnel du groupe SOJA, samedi soir à Toata. Pour leur deuxième représentation au fenua, les Soldiers of Jah Army ont enchaîné une vingtaine de titres : « nous avons mis toute notre énergie sur scène » lancent les musiciens, déjà impatients de « revenir une troisième, une quatrième ou une cinquième fois ».

« La dernière fois que nous avions joué ici, c’était juste avant le début de la pandémie. Et pendant le Covid, quand vous êtes coincés à la maison, vous vous demandez »est ce que je pourrais à nouveau aller jouer dans un endroit comme Tahiti ? » et nous y sommes, c’est incroyable mec… ». A sa sortie de scène samedi soir à Toata, le bassiste Bob Jefferson ne boude pas son plaisir. I don’t wanna wait, Rest of my life, True love, You and me… Invités par SA Productions, Radio 1 et Tiare FM pour la deuxième fois en cinq ans, les Soliders of Jah Army ont déroulé leurs plus grands tubes face au public tahitien. Et quelques nouveautés, tirées de leur dernière album récompensé par un Grammy Award en 2022. « Je suis tellement heureux d’être ici, nous voulons vraiment revenir, une troisième fois, une quatrième, une cinquième… », sourit l’un des guitaristes et chanteurs Trevor Young.

« Plus le public y allait fort, plus on y allait »

Le groupe américain salue « une foule incroyable », plus de 4 500 spectateurs, et jure avoir mis « toute notre énergie sur scène ». « On s’en nourrit, nous la donnons et si elle revient, nous la rendons encore plus fort. Plus le public y allait fort, plus on y allait et ça partait dans les hauteurs », reprend Bob Jefferson. « Nous aimons toujours le Brésil », où le groupe est très populaire et où il sera prochainement en concert, « et je ne veux pas mettre de Brésilien en colère, mais là on se disait que ça pourrait bien être notre meilleur public depuis longtemps ».



« Un groupe légendaire », « que du show », « carrément top »

Un sentiment de communion partagée par le public. « C’était une très bonne soirée, magnifique. Pour les Polynésiens, Soja ça reste un groupe légendaire », salue Kehu, déjà venu en 2019.

« Que du show de haut niveau, que du love, une bonne soirée entre amis et ça tombait bien, puisque c’est l’anniversaire de mon mari », s’enthousiasme Mehiata, pour qui « c’était une certitude de venir ».

Ruben, lui, a vécu son tout premier concert. « J’écoute parfois SOJA avec mon collègue et là pour mon tout premier concert on s’est carrément bien amusées, on a même reçu la serviette de SOJA », hurle-t-il. Le jeune homme relève « leur énergie qui nous influence, qui nous met tous dans l’ambiance, c’était carrément top et la première partie aussi », poursuit-il, en référence à la solide prestation du groupe local White Seeds, qui a chauffé la foule pendant la première demi-heure. Au moment de quitter Toata, « on est dans la bonne ambiance, et on se sent bien dans nos cœurs », sourit-il.

A noter que, pour la toute première fois, un espace bar était proposé à Toata. Une nouveauté qui a ravi les spectateurs, sans engendrer quelconque débordement.