Solange Calissi est la nouvelle directrice des impôts

La Direction des impôts et contributions publiques est désormais dirigée par Solange Calissi, qui y a effectué l’ensemble de sa carrière depuis 23 ans, et assurait l’intérim depuis 6 mois.

Un arrêté du conseil des ministres pris le 27 mai dernier et publié ce mardi au Journal officiel nomme Solange Calissi directrice des impôts et des contributions publiques. Elle en était directrice par intérim depuis janvier dernier.

Claude Panero, partie en 2020 pour la direction du CHPF, elle avait été remplacée par Laurent Matijascic, puis par Lucien Yau, tous deux directeurs par intérim. Solange Calissi avait pris leur suite.

Après un baccalauréat B au lycée Gauguin, Solange Calissi avait obtenu ue licence en administration économique et sociale à l’UPF en 1997. Elle s’était ensuite formée à l’École nationale des impôts de Clermont-Ferrand et avait immédiatement intégré la DICP en tant que contrôleur, puis inspecteur des impôts. Depuis 2004, elle était receveur des impôts, et chef de la division des impôts des entreprises et des particulier depuis 2016.