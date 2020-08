Solidarité : des tablettes pour lutter contre la fracture numérique

Ce lundi, Radio1, Tiare FM, l’association Wen Fa et le collectif Ohana, organisateurs de « Tous solidaires avec nos enfants », ont distribué une vingtaine de tablettes numériques à trois écoles élémentaires. Ainsi ce sont les 750 enfants de trois établissements scolaires, celui de Vaiatu à Paea, Maehaa Nui à Punaauia et Pinai à Papeete qui vont ainsi bénéficier d’outils modernes et performants pour leurs apprentissages.

À l’origine de cette opération, Radio1, Tiare FM, l’association Wen Fa et le collectif Ohana, mais aussi un constat. « Pendant le confinement nous avons constaté que beaucoup d’élèves n’avaient pas la possibilité d’accéder à l’éducation en ligne et donc nous avons décider de lancer cette collecte afin d’accompagner les enfants défavorisés dans leur scolarité », indique Sonia Aline, directrice de Radio1. Ainsi avec les dons récoltés, soit 2 234 078 Fcfp, ce sont cinquante tablettes qui ont été achetées et qui seront distribuées dans les écoles. Une opération qui sera reconduite l’an prochain, comme l’espère Sonia Aline.

Ce lundi, la première école a en avoir bénéficié est l’école élémentaire de Vaiatu à Paea. La directrice de l’établissement, Vairea Laurens qui a la responsabilité de 278 élèves du CP au CM2, s’est réjouie de ce don de sept tablettes qui viennent grossir les rangs du matériel déjà à sa disposition. « On avait un petit nombre de tablettes qui nous avaient été offertes par la DGEE mais avec 12 classes et 278 élèves, la gestion étaient un peu difficile. Avec ces tablettes on sera un peu plus à l’aise et les enseignants pourront les utiliser un peu plus pour l’enseignement de leur matière. »

Ainsi les professeurs qui enseignent les matières dites fondamentales, telles que les mathématiques et le français, auront à leur disposition ces tablettes qui serviront de support à leur enseignement. « Avec ces outils, les matières fondamentales vont passer plus facilement et permettront un suivi détaillé de chaque élève. (…) Des logiciels nous permettent de garder en mémoire les progrès des élèves. »

Pour autant, pas question de laisser les enfants seuls livrés à eux-mêmes consulter tout et n’importe quoi sur Internet. « On va leur apprendre la vigilance. À être critique dans le choix de leur source, et surtout en faire bon usage. On va les éduquer aux médias. »

Après l’école élémentaire Vaiatu à Paea, la distribution s’est poursuivie à l’école Maehaa Nui à Punaauia pour se terminer à l’école Pinai à Papeete.