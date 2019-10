Solidon, une journée pour le don de sang et d’organes

L’association des donneurs de sang et Un don de vie organisent le samedi 19 octobre une journée de sensibilisation et d’activités entièrement gratuite au Parc Paofai.

Le 17 octobre prochain marquera la journée mondiale du don d’organe. L’occasion pour les associations locales de se mettre en avant afin de sensibiliser un peu plus à l’importance du don, d’organe ou de sang, en Polynésie. En ce moment en Polynésie, 539 patients sont en dialyse et 99 greffes ont été réalisées depuis octobre 2013. Dialyse, qui selon les associations, est « un gouffre financier pour la CPS et la société ». « La greffe rénale et la transfusion sont des priorités de santé publique pour la population polynésienne » rappellent les associations de don d’organe. Et même si l’acte de don est de plus en plus présent dans la société polynésienne, il est important de poursuivre la sensibilisation.

C’est l’objectif de la journée Solidon le 19 octobre de 8 heures à 20 heures au Parc Paofai. Au programme information, dépistage et rencontres avec des professionnels de santé ainsi que des témoignages de patients. Mais aussi de la détente avec plusieurs activités entièrement gratuites : pétanque, zumba fitness ou encore toboggan gonflable et enfin un concert pour clôturer la journée.