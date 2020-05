Sommes-nous déjà foutus ? – Edito 06/05/2020

Personnellement je ne l’avais pas vu venir dans ces proportions. Bien entendu j’ai vu évoluer une tendance au fil des années et j’ai participé à mon petit niveau aux mises en garde de circonstance en tentant le plus souvent d’utiliser l’humour comme angle d’attaque. Mais jamais je ne me serais imaginé que nous tomberions aussi bas, aussi vite. Le catalyseur aura été la peur d’attraper le covid-19 à laquelle s’ajoute un climat anxiogène inédit renforcé par le confinement.

Nous voilà donc à vivre dans un monde où le dernier qui a parlé a raison, même en cas de démentis ultérieurs ou de démonstrations inverses. N’importe qui fait une vidéo, y dit n’importe quoi ou presque et se retrouve propulsé au rang de chevalier blanc ou de nouveau prophète venant délivrer des vérités que l’on nous cacherait. Je fais bien entendu notamment allusion aux vidéos de ce brave docker qui s’avère lui-même surpris de la viralité de sa pseudo blague. Il a beau revenir sur ses propos, les expliquer, les contextualiser, mordicus, malgré tout nombreux sont ceux qui préfèrent se complaire dans une effrayante paranoïa.

Quelque chose s’est brisé, et j’ai peur que ce ne soit totalement irrémédiable. Aujourd’hui les personnes qui ont un minimum d’esprit cartésien sont en fait marginalisées sur les relais d’opinion. Y sont largement majoritaires ceux qui partent du postulat que l’on nous ment sur tout, que les médias et les politiques sans distinction sont complices, que l’on nous veut d’abord du mal et si possible sur la base du scénario le plus tordu soit-il.

Je n’ai jamais autant écrit sur les complotistes qu’en 2020. Mais je me rends compte que s’il n’est pas bon de tous les mettre dans le même sac – car certaines théories qui comptent des adeptes sont bien moins dangereuses que d’autres – il n’en demeure pas moins que ce qui était une tendance s’est transformée en une nouvelle réalité. Nous voilà confrontés partout dans notre quotidien à un monde que tout ou presque veut nous imposer de regarder à travers un prisme déformant. Cela finit par être usant car même des jeunes gens que vous estimiez brillants deviennent paresseux de la bienveillance, ont tellement la haine qu’ils se mettent à dérailler complètement. On appuie sur un bouton et on fait en sorte de tout mélanger exprès. Au regard de la rumeur tendance du moment on propose une nouvelle lecture d’anciens articles à charge sur untel ou untel pour les diaboliser et leur faire incarner l’origine de tous nos maux. Personne n’est jamais tout blanc, personne, mais m’imaginer Bill Gates trafiquer des vaccins via sa fondation pour asservir l’humanité tout en finançant en sous-main le déploiement de la soi-disant mortifère 5G : ça et le reste, ça donne mal à la tête. Pire même, le fait de dévoyer à ce point éhontément notre intellect donne mal à notre humanité et à terme sonnera son glas.