Sommes-nous prêts pour une Apocalypse Zombie ? – Edito 15/12/2020

J’avais 5 ans lorsque pour la première fois j’ai été confronté aux zombies. 37 ans après ce fameux samedi 3 décembre 1983 je me souviens parfaitement du « buzz », qui à l’époque ne s’appelait pas comme ça, qui annonçait la diffusion dans l’émission Champs-Elysées de Michel Drucker du nouveau clip de Michael Jackson. Évidemment je vous parle du mythique « Thriller ». Au grand désarroi de mes parents j’étais blindé niveau chocotte, j’adorais les monstres, par contre j’avais peur du loup qui martyrisait les 3 petits cochons et ou le petit chaperon rouge, allez comprendre …

Toutes ces années qui sont passées depuis ont été l’occasion de me rendre compte à quel point les morts-vivants faisaient partie d’une sorte de folklore du genre de la Science-Fiction. Durant les 3 dernières décennies, cela a oscillé au grès des modes entre les bas-fonds de la ringardise avec des navets de série B jusqu’au top de la tendance absolue à Hollywood sur le grand écran avec World War Z où Brad Pitt se frottait à des macchabés shootés au speed, ou encore le fameux succès télévisuel qui dure depuis 10 ans, la série The Walking Dead et ses déclinaisons.

La fiction audiovisuelle n’est pas le seul vecteur de ce qu’on pourrait appeler le « phénomène zombie ». Le carton est total aussi dans l’univers de la BD, ou des jeux vidéos. Tout récemment le deuxième opus sur Playstation de The Last Of Us a même réussi à passionner votre serviteur comme des dizaines de millions d’autres joueurs à travers le monde.

Je m’étais rendu compte qu’on avait franchi un cap lorsque par un hasard absolu lors de vacances dans la Capitale du Vice – oui on ne se refait pas – Las Vegas, je suis tombé sur une boutique spécialisée dans la préparation personnelle à une apocalypse zombie. Des kits de survies, aux rations militaires, aux machettes, en passant par les casse-têtes ou armes en tous genres, il y avait le choix pour se tenir prêt. J’étais amusé sur le moment, mais je me suis quand même posé beaucoup de questions …

C’est dans notre nature d’aimer avoir peur et nous en amuser et Arthur, le mari de notre Miss Tahiti et Miss France Mareva Galanter, l’a bien compris, c’est pour cela que sur TF1 et TNTV ce weekend on a pu découvrir un nouveau jeu d’aventure, certes imparfait mais plein de potentiel, District Z. C’est une création française et ça je le salue.

Mais on ne va pas se mentir, le manque de renouvellement du genre est flagrant, à chaque fois soit c’est un virus mutant qui s’échappe d’un labo qui était soi-disant au top de la biosécurité, soit c’est un vaccin pour lutter contre une pandémie qui révèle des effets secondaires apocalyptiques. (silence) Dîtes donc j’ai un horrible doute d’un coup … Toute ressemblance avec une situation en cours est purement fortuite. Mais bon, vraiment au cas où, ne faites pas comme tous ces ingénus qui dans les films galèrent systématiquement pour venir à bout d’un mort-vivant quand ils y sont confrontés, souvenez-vous d’une seule chose : visez la tête.