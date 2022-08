Sotheby’s se lance dans la vente interactive en Polynésie

L’agence immobilière Sotheby’s International Realty en Polynésie propose sa première « vente participative » en ligne, pour une maison située à Mitirapa. Il s’agit d’une vente aux enchères, présentée comme plus transparente grâce à une visite virtuelle en 3D. Une manière pour l’agence d’acquérir plus de visibilité, en proposant un processus dit plus rapide et sécurisé. Les conseillers insistent sur le fait que le vendeur reste libre de choisir l’offre qu’il souhaite à la fin du processus.

Le 8 septembre prochain aura lieu la première vente aux enchères en ligne de l’agence immobilière Sotheby’s International Realty en Polynésie française. Les conseillers préfèrent parler « d’offre interactive » ou de « vente participative ». Pour le lancement de ce nouveau produit « totalement gratuit », ils ont choisi une maison située à Mitirapa, sur Tahiti. Avec une superficie de 120 m² sur un terrain de 894 m², 4 chambres et 2 salles de bain, au prix de départ de 44 millions de francs, elle est estimée par l’agence à plus de 50 millions sur le marché. Un exemple du type de transactions ciblées par les professionnels : des biens d’une valeur située entre 40 et 60 millions de francs, pour des familles à revenu moyen, soit l’essentiel de leurs clients actuellement. Suivant le nombre de vendeurs intéressés par le processus, Jacques Menahem pense pouvoir organiser une « vente en temps réel » par mois, « pas plus, car la préparation de la maison et les moyens déployés demandent un travail de fond important ». Si le processus est « totalement gratuit » – « inclus aux honoraires habituels »-, il permet à l’agence « d’agrandir son portefeuille de clients » explique son PDG Jacques Menahem. Par exemple sur une dizaine d’acquéreurs potentiels, un seul deviendra propriétaire du bien et les autres restent des clients potentiels.

Une visite virtuelle en 3D à 360°

Les quelques différences avec une vente classique résident d’une part, dans la dimension dématérialisée des échanges. Avant le jour J, c’est l’agence qui sélectionne les candidats à l’achat après examen de leur fiabilité, puis ils ont la possibilité de visiter le bien grâce à un scan 3D avec une vision à 360°, et n’ont pas l’obligation d’être sur place. Fils électriques, rayures sur le carrelage, les moindres détails sont visibles et il est possible de mesurer les dimensions des espaces avec une marge d’erreur de 1%. S’ils le souhaitent ils peuvent ensuite visiter physiquement le bien, sur rendez-vous lors d’une « journée portes ouvertes ».

Puis vient le moment de la vente « en temps réel » sur internet. Les acquéreurs potentiels doivent alors « être prêts à aller chez le notaire » indique une conseillère, c’est à dire prêts à s’engager, bien qu’ils disposent d’un délai de rétractation de 7 jours. C’est l’agence qui inscrit anonymement les candidats à l’achat « sur le site sécurisé ». Démarre alors le processus des offres, qui peut s’étendre jsuqu’à douze heures. Le prix de départ est toujours inférieur au prix du marché, mais le vendeur a aussi fixé un prix minimum avec une tendance haute bien entendu. Les conseillers assurent qu’il a toutes les chances d’être surpassé, pour le plus grand bonheur du vendeur. À la fin du processus, il reçoit un dossier par acquéreur potentiel, détaillant situations et fiabilité pour pouvoir faire un choix. Démarre ensuite le processus habituel avec un notaire pour officialiser la vente, dans des conditions classiques.

Au départ l’objectif mis en avant est de proposer une vente « au prix juste » dans un contexte à la hausse. Le directeur général de l’agence rappelle que la tendance a été mondiale pendant le Covid, avec une prise de conscience générale d’un manque de place chez soi. À Tahiti Jacques Menahem explique que certains « vivant dans la périphérie de Papeete vont s’installer sur la presqu’île ». Même phénomène en direction des îles : Raiatea et Moorea notamment sont estimées très attractive. Mais la situation y est toute particulière puisque depuis plusieurs mois « la population bloque, donc il n’y a pas d’offre et les prix augmentent » résume le PDG le Sotheby’s.