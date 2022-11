Sous-effectifs et malaise au tribunal de Papeete

Pour la troisième fois depuis mi-octobre un juge manquait à l’appel ce matin au tribunal de Papeete. À l’origine de cette absence, la sanction prise par le Conseil supérieur de la magistrature et révélée par Tahiti Infos, à l’encontre de Frédéric Vue, un juge d’instruction qui devait justement tenir l’audience à juge unique du jour. Le magistrat avait été sanctionné pour avoir accumuler un « retard croissant dans le traitement des procédures », pour des « négligences » et des « manquements ».

Une vingtaine de prévenus et tout autant de victimes ont été renvoyées chez elles ou replacées en détention sans pouvoir être entendues ce matin. C’est un fait rare et c’est pourtant la troisième fois depuis mi-octobre qu’un juge manque à l’appel au palais de justice de Papeete. À l’origine de cette absence, la sanction prise par le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre de Frédéric Vue, un juge d’instruction qui devait justement tenir l’audience de ce matin. Le magistrat avait été sanctionné pour avoir accumuler un « retard croissant dans le traitement des procédures », pour des « négligences » et des « manquements ». Les magistrats du siège ont décidé en assemblée générale extraordinaire, le 26 octobre, de renvoyer les audiences à juge unique qui devaient être tenues par le sanctionné. Le discours tenu par la juge qui a procédé au renvoi des affaires ce matin fait surtout référence à un manque d’effectifs qui empêche le remplacement de son homologue. Une position que la plupart des avocats du barreau comprennent. « C’est une solidarité honorable, estime Maitre Dubois. C’est normal que les autres magistrats ne souhaitent pas intervenir dans des dossiers qui devaient lui revenir, parce qu’en termes d’organisation c’est compliqué de gérer des dossiers pris à la dernière minute ».

Ce renvoi a bien sûr des conséquences pour les justiciables. Nombre d’entre eux attendent d’être jugés longtemps, certains ont fait le déplacement depuis les îles ou la presqu’île. Les détenus qui devaient être jugés ont même été transférés de la prison jusqu’au tribunal alors même que le renvoi de l’audience était prévu. Des gendarmes ont donc été missionnés pour des transferts qui auraient peut-être pu être évités. Au tribunal, depuis la sanction de Maitre Vue, on sent comme un malaise parmi les magistrats. Dans les couloirs du tribunal, il se dit que les magistrats du siège se montrent solidaires envers leur confrère sanctionné trop lourdement. La décision en assemblée générale n’a pas l’air de convenir au Parquet. « Il se trouve que c’est quand même les magistrats du siège qui décident et c’est bien de voir que les magistrats du siège ne suivent pas nécessairement ce que veulent ceux du Parquet », se positionne Maitre Dubois.

Le système judiciaire, déjà réputé pour sa lenteur, voit donc de nouveaux retards se rajouter dans le rendu de la justice. Selon le siège, il s’agit de la dernière audience que devait tenir Frédéric Vue. Il devrait être remplacé dès janvier prochain.