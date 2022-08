Après s’être entretenu avec Jean-François Carenco, le président Édouard Fritch a été reçu place Beauvau par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Une « discussion constructive et encourageante » assure Édouard Fritch, qui espère un soutien plus marqué de l’État à la Polynésie, notamment sur le sauvetage des comptes sociaux. Côté État, on insiste sur la nécessité de « créer de la valeur » au fenua. Les précisions de notre partenaire Outremer 360°.

« Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer nous a rassuré sur l’accompagnement de l’État sur les moments difficiles que nous vivons, en particulier sur la solidarité nationale » a déclaré Édouard Fritch, « confiant », à l’issue de son entretien avec Gérald Darmanin ce mardi après-midi à Paris. « Ce matin, j’avais une feuille de route, cet après-midi, j’ai presque tout le contenu de cette feuille de route », a-t-il ajouté.

Pour les prochaines étapes, « dans les 15 jours à venir », Édouard Fritch souhaite « mettre en contact nos équipes, éventuellement les déplacer vers Paris ou vers la Polynésie française », et espère que cette « feuille de route soit prête pour le mois de novembre à venir, avec des précisions et des partenariats qui seront remis en route avec l’État ». « On a deux mois pour travailler là-dessus » insiste Édouard Fritch qui souligne « l’urgence » en Polynésie, entre le coût de la vie, la hausse du prix des hydrocarbures et surtout l’équilibre du système de protection sociale.

Trois à quatre ans pour relever la PSG

Sur ce sujet, le président polynésien avait déjà sensibilisé l’ancien Premier ministre Jean Castex sur la nécessité d’un soutien plus marqué de l’État. Et Édouard Fritch se montre confiant sur la concrétisation de ces discussions sous cette nouvelle mandature. « Avec le soutien concret de l’État, sur les trois à quatre années à venir, nous allons pouvoir équilibrer le budget de la sécurité sociale polynésienne car d’ici là, nous créerons des emplois et les cotisations rentreront », assure-t-il.

Quelques heures plus tôt, le ministre délégué aux Outre-mers Jean-François Carenco avait assuré du soutien de l’État – « La République aime la Polynésie, et je crois que la Polynésie aime aussi la République », avait-il déclaré – mais insisté sur la nécessaire « création de valeur » au fenua et sa meilleure intégration dans son environnement régional. En clair : le soutien de Paris doit surtout aider à relancer la machine économique et la création d’emploi.

L’aérien et les transports au programme

Côté emploi justement, « à la fin du semestre 2022, nous avons pratiquement, en nombre de salariés, rattrapé l’année 2019 », assure Édouard Fritch. Avant de nuancer : « Il nous faudra attendre pour tendre vers l’équilibre du fait que, en équivalent temps-plein par contre, nous sommes encore déficitaires ». « Optimiste », Édouard Fritch fait le constat d’une bonne reprise du tourisme pour soutenir l’activité et l’emploi : « nous allons, à mon avis, être au même niveau, même plus haut que nous avons connu en 2019 », année record de la fréquentation touristique en Polynésie.

Ce mercredi, Édouard Fritch s’entretiendra avec le ministre chargé des Transports Clément Beaune. Il souhaite évoquer la gestion de l’aéroport internationale de Tahiti-Faa’a, toujours en suspend, la continuité territoriale inter-insulaire ou encore, la réfection des pistes des aérodromes de Rangiroa et de Bora Bora.

