Spectacles : « Il faut bien qu’on retrouve l’esprit de la fête », dit le ministre de la Culture

Alors que la Polynésie va se retrouver en vase clos, le gouvernement espère pouvoir rouvrir les théâtres, et prépare un 140e Heiva adapté aux conditions sanitaires, dit le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Les restrictions sur les loisirs encore en place pourraient changer dans les jours qui viennent, mais il faudra attendre une nouvelle allocution du duo Fritch-Sorain, normalement prévue la semaine prochaine si l’on en croit la conférence de presse de ce matin.

« Nous demandons la réouverture des salles de spectacles, dit le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, avec bien entendu toutes les mesures nécessaires, le port du masque, le gel hydroalcoolique à l’entrée. Avec aussi la possibilité de créer des événements pour nos artisans, nos artistes aussi. Nous avons besoin d’un peu de gaité dans nos vies. »

Pour ce qui concerne les rares artistes qui prévoyaient de se produire dans les jours qui viennent, dans le cadre d’hôtels, et dont l’organisation avait été autorisée avant l’annonce des nouvelles mesures, le flou persiste ce mardi après-midi. Jusqu’ici, l’État semblait dire que le motif impérieux professionnel s’appliquait. Pour ces équipes parfois nombreuses qui devaient venir, au-delà des annonces faites ce matin, le Pays n’est pas encore capable de dire où se passerait cette quatorzaine obligatoire ni combien elle coûtera. « Mais moi je pense avant tout à nos artistes à nous, je ne préoccupe pas en priorité des artistes qui viennent de l’extérieur, je m’excuse, ce n’est pas pour les dénigrer mais mon souci ce sont les artistes locaux », dit le ministre.

Un 140e Heiva un peu particulier

Le président du Pays et le ministre de la Culture ont annoncé la préparation d’un « Festival Tahiti Tia Mai, un festival de chants et danses avec un couplage d’expositions de costumes traditionnels ». Par ailleurs, le Pays prépare « une commande de spectacles au profit de personnes en difficulté et placées en centre d’accueil d’une part, et une commande de 10 concerts diffusés sur TNTV, en soutien à nos artistes, d’autre part. » Pour fêter le 140e anniversaire du Heiva, là aussi les groupes auraient une jauge réduite puisqu’il semble impossible de présenter cent danseurs sur scène, et surtout il n’y aura pas de concours proprement dit.

« Il faudra bien qu’à un moment donné on retrouve un peu l’esprit de la fête », conclut Heremoana Maamaatuaiahutapu.