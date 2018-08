Spielberg en vacances à Raiatea

Le célèbre réalisateur, scénariste et producteur américain, Steven Spielberg, est actuellement en vacances en Polynésie. Son yacht, le Seven Seas, a été repéré ce weekend à Raiatea dans la baie de Faaroa. Quelques jours plus tôt c’est à Moorea que le yacht de luxe a mouillé. Steven Spielberg s’offre donc une croisière dans les eaux polynésiennes.