Sport : L’ATN Urban Run fait carton plein

La 7e édition de l’ATN Urban Run a réuni près de 900 coureurs, de tous niveaux, dans les rues de Papeete. Cette année l’association ATN Running Team proposait en plus du 5km, un 10km. Benjamin Zorgnotti s’est imposé sur les deux distances et chez les féminines c’est Elodie Touffet et Amandine Matera qui terminent en tête du 10 et du 5km.

Ce samedi, près d’un millier de personnes ont participé à la 7e édition de la course populaire organisée par l’association Air Tahiti Nui Running Team. Après deux années sans pouvoir la proposer, les organisateurs ont souhaité innover en offrant aux coureurs, en plus de l’habituelle course de 5km, une course de 10km. Cet événement sportif et festif en plein cœur de la ville a connu un vif succès puisqu’au total, sur les deux distances, près de 900 coureurs ont relevé le défi. Un chiffre significatif qui sonne comme un objectif atteint pour le président du club, Dan Pihaatae. « Le 5km, on voulait vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Le 10km, je me suis dit pourquoi pas, parce que les années précédentes beaucoup d’athlètes l’ont réclamé. J’avais prévu 250 participants sur cette distance et finalement il y en a 270, je suis content » , confie l’organisateur.

Et niveau performance, Benjamin Zorgnotti a été intouchable. Le jeune homme qui s’est aligné, comme une dizaine d’autres coureurs, sur les deux distances, a littéralement survolé les épreuves. Il s’est imposé sur le 5km (16’23 ») et le 10km (32’41 ») sans difficulté. « Sur le 5 bornes, j’avais la consigne de le faire un peu en dedans. Il fallait juste gérer un peu la victoire pour ensuite bien enchaîner sur le 10km« , raconte le double vainqueur.

Aux trousses du vainqueur sur les deux distances, Delbi Villa Gongora, le coureur de l’Ascep, n‘a pas réussi à le rattraper. Il fait lui aussi le doublé mais à la deuxième place. Sur le 5 km, c’est Teva Poulain qui se classe troisième alors qu’Emmanuel Hutin complète le podium du 10 km. Sur le podium féminin du 10 km, on retrouve la cycliste Elodie Touffet (38’23 ») sur la plus haute marche. Elle est suivie par Louise Grosgogeat. Et si la gagnante de cette course avait convenu stratégiquement de partir prudemment – avec Lauriane Bisch qui finit finalement troisième – elle s’est envolée vers la victoire après les deux premiers kilomètres. « Finalement, on est parti a un rythme assez soutenu et voyant sur ma montre que j’étais à une vitesse un peu inférieure, je me suis dit que j’allais accélérer mais Lauriane n’a pas voulu suivre », explique la gagnante.

Le podium féminin du 5km est composé d’Amandine Matera, de Sophie Bouchonnet et d’Anaïs Orus-Gatalan. Prochain rendez-vous pour les amoureux de course à pied les championnats de Polynésie de Cross country qui aura lieu samedi prochain.