Stade couvert, parc aquatique, logements et chambre d’hôtes… Faa’a voit très grand à Ganivet

Mercredi, la mairie de Faa’a a présenté au Pays le « grand projet » qu’elle veut faire naitre sur le site du stade Ganivet. Plus que le « stade couvert » évoqué, il s’agit d’un gigantesque complexe accueillant, outre des terrains indoor multiples, des piscines, logements et chambre d’hôtes, des salles de spectacle, de réunions ou de combat, des des commerces, restaurants ou un skate park… Bref tout un « village », baptisé Ofe Ofe.

Un projet futuriste à Faa’a. Il a été présenté hier au gouvernement par l’équipe du Tavana Oscar Temaru. Son nom : le village Ofe Ofe, que l’ancien président veut ériger en lieu et place de l’actuel stade Ganivet, à Puurai. Présenté en premier lieu comme un complexe sportif moderne, il accueillerait un stade et une piste d’athlétisme couverts, une première au fenua, mais aussi une salle omnisports, des courts de tennis, des terrains de futsal, un boulodrome, toujours couverts, et même un skatepark, un parc aquatique à plusieurs bassins, des salles dédiés aux arts martiaux, aux autres sports de combat comme le MMA, d’autres, insonorisées, réservées aux répétitions de danse, à la musculation ou au fitness… Un panorama presque complet des besoins sportifs du fenua rassemblé sur un site, qui serait aussi bien orienté vers la formation au haut-niveau que vers le sport-santé, le bien-être ou la rééducation.

Gagner en superficie pour ne pas construire en hauteur

Et ça n’est pas tout. Car qu’est ce que serait un village sans ses centres commerciaux, ses food court, ses appartements bien sûr, ses salles de réunions ou cabinets médicaux… Ou ses loisirs : skate park, espaces pour « gameurs », « parcours d’obstacles », toujours couvert et même salle de spectacles. Tel qu’il est présenté aujourd’hui, le complexe devrait s’étendre sur une superficie de 5 000 hectares au sol avec plusieurs étages et un parking sous-terrain de 4000 places. Rien de figé toutefois puisque la commune a des vues sur les terres situées juste derrière le stade, sur l’ancienne propriété Bonnefin. « Plus on aura de superficies pour étaler les structures moins on construira en hauteur » explique Tutea Mollon, directeur du développement éducatif, social et culturel de la commune. Quoi qu’il en soit, la mairie assure que l’architecture du bâtiment « se fondra dans la nature » pour ne pas gêner les riverains.

Questions de circulation, d’assainissement… et calendrier

Au-delà du bâtiment en lui-même, il faudra aussi se pencher sur la problématique de la circulation dans la zone. La mairie pense à « une voie d’accès et de sortie via la RDO » et à une route de dégagement au niveau de Puurai, des solutions qui devront être étudiées par le service de l’urbanisme. Autre problématique, celle de l’assainissement nécessitant « une grosse structure » qui pourra aussi servir à toute la zone de Puurai-Oremu et peut-être la zone de la gendarmerie. Un projet très ambitieux, faramineux diront certains, mais qui d’après la mairie devrait servir sur le long terme. « L’idée, c’est d’avoir une structure qui va servir à la population pour les 60 prochaines années », précise encore Tutea Mollon. Ce village répond selon la commune à de réels besoins sur le plan social avec « beaucoup d’emplois » à la clef et sur le plan économique. « On va profiter des recettes de ce complexe pour venir alimenter les clubs qui pourront ensuite se développer et tendre vers la performance et la formation d’athlète d’élite », précise encore le chef de projet.

Soutien de la première heure de ce projet de « complexe futuriste », Oscar Temaru souhaiterait le voir sortir de terre pour les Jeux du Pacifique de 2027. Et c’est aussi à la lumière de cette échéance que Moetai Brotherson disait trouver le projet « intéressant », mercredi, à la sortie de la rencontre conseil municipal – gouvernement. Mais le président précisait que les services du Pays allait étudier de plus près la « capacité temporelle de mise en œuvre » de même que « l’enveloppe financière » que représenterait ce village et le détail de ses « fonctionnalités ». Des réserves très feutrées pour un calendrier qui, au vu de l’état d’avancement du projet et du temps de construction constaté sur d’autres structures beaucoup plus modestes, semble impossible à tenir. La mairie, elle veut quoiqu’il arrive avancer : l‘étude de faisabilité « est en cours » et toujours d’après la municipalité de Faa’a « l’État devrait soutenir le projet et participer au financement via le fond vert ». Le Haussariat ne s’est pour l’instant pas exprimé sur cette question.