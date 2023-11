Stage dating XXL pour le Diadème

Les étudiants de six BTS du secteur tertiaire au lycée Diadème ont participé à la 3e édition du Stage Dating de leur établissement. Un événement qui a doublé de volume depuis l’année dernière, et qui devient très prisé par les entreprises locales.

182 étudiants, face à plus de 80 professionnels représentant 50 entreprises ou organismes : la troisième édition du Stage Dating du lycée Diadème a doublé de volume depuis l’année dernière, et rempli plusieurs espaces de l’hôtel Tahiti by Pearl, à Arue, mercredi matin. Quinze minutes pour se rencontrer et trouver des stages en immersion de 6 à 8 semaines chaque année. Et ça marche : « On adore les BTS du Diadème ! » s’exclame Raymond Colombier de Viti, chez qui des anciens stagiaires sont désormais partie de l’équipe permanente

Six parcours BTS participaient à l’événement : Support à l’action manageriale, Gestion des PME, Management commercial opérationnel, Négociation/digitalisation de la relation client, Comptabilité et gestion, Services informatiques aux organisations (option développement d’applications). Des formations orientées sur les besoins des entreprises polynésiennes, et un événement annuel efficace salués par la ministre de l’Emploi Vannina Crolas, qui a ouvert la journée, et par le vice-recteur Thierry Terret.

Enfin, si certaines entreprises qui n’ont pas pu participer à l’événement sont à la recherche des stagiaires, elles peuvent contacter le directeur délégué aux formations professionnelles sur le site du lycée, rappelle Vaea Virtos, professeur et coordinatrice de l’événement.