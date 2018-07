Steeve Teihotaata de retour avec le Te Aito 2018

Steeve Teihotaata a remporté samedi le Te Aito 2018 en open hommes, six ans après sa dernière victoire sur ce parcours. Kévin Céran-Jérusalémy, arrivé deuxième, n’aura donc pas sa cinquième victoire. Le jeune rameur Manutea Millon est arrivé en troisième position sur le podium.

Vendredi et samedi s’est déroulée la 31ème édition du Te Aito à la pointe Vénus de Mahina. 400 rameurs ont pris le départ de la course la plus attendue, en open hommes, samedi après-midi, pour un parcours de 28 km à réaliser en deux boucles entre Mahina et Arue. Et c’est le rameur Steeve Teihotaata qui s’est imposé en 2 heures et 20 minutes au terme d’une course qu’il a mené de bout en bout. Le rameur signe ainsi son grand retour après sa dernière victoire sur le Te Aito en 2012. Le quadruple champion en titre, Kévin Céran-Jérusalémy, est arrivé en deuxième position, suivi par le jeune rameur, Manutea Millon. Pas de cinquième victoire donc pour Kévin Céran-Jérusalémy après avoir survolé les championnats du monde de va’a vitesse.

Du côté des open dames, c’est Marguerite Temaina qui s’est imposée devant la néo-zélandaise, Mariana Hodgers. A noter que Hinatea Bernadino, championne en titre n’a pas pris le départ de la course.