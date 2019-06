Stéphane Plazza : « Comme je casse tout, on m’a interdit de toucher à la couronne de Miss »

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et Stéphane Plazza étaient les invités d’Alexandre Taliercio ce vendredi dans son émission « À vous la parole ». Tous deux sont à la ville comme à la scène des personnages nature et francs du collier.

Vaimalama Chaves et Stéphane Plazza se sont bien trouvés. Tous deux sont d’un naturel désarmant et attirent immédiatement la sympathie, tant leur joie de vivre n’est pas feinte et leur bonne humeur communicative. Les auditeurs de Radio1 ont pu s’en faire une idée ce vendredi en écoutant « À vous la parole », où tous deux étaient invités en compagnie de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et Leiana Faugerat, directrice de la société Miss Tahiti.

Arrivé mardi soir à Tahiti, Stéphane Plazza pensait lézarder un peu au soleil avant le jour J. Il a vite déchanté. « On m’a mis la pression à peine arrivé. Je n’ai pas eu deux minutes à moi. J’ai tout de suite bien compris que les Miss c’est très important ici. On ne rigole pas avec ça ! » dit-il en souriant.

S’il a un conseil à donner aux candidates, « N’oubliez pas ce conseil signé Coco Chanel : la beauté commence au moment où vous décidez d’être vous-même. Soyez donc vous-même et profitez de ce moment. »

« C’est dangereux de venir ici. (…) On n’a pas envie de repartir, » dit Stéphane Plazza

Ce n’est pas la première fois que l’animateur de « Cherche appartement ou maison » vient en Polynésie. « J’ai eu le plaisir de venir à Tahiti il y a trois ans pour me reposer, pour voir le paradis, et je l’ai trouvé puisque je suis là de nouveau. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai accepté sans hésiter de venir animer la soirée d’élection de Miss Tahiti 2019. Évidemment je vais rester une dizaine de jours et en profiter pour visiter les îles. Mais c’est dangereux de venir ici. Les gens sont tellement bienveillants et polis, que l’on n’a pas envie de repartir.»

L’animateur préféré des Français d’après le classement réalisé par TV Magazine compte bien prendre du plaisir à animer la soirée aux côtés de Hinarere Taputu, et le faire partager aux téléspectateurs. Léger bémol cependant. « Comme je casse tout, on m’a interdit de toucher à la couronne de Miss. »

Quant à Vaimalama qui va rendre sa couronne de Miss Tahiti, ce vendredi soir, à celle qui va lui succéder, cela va lui faire « Mal au cœur, mais j’espère que je vais lui transmettre un peu de mana et que cela l’aidera à aller loin dans l’aventure de Miss France plus tard, et au-delà de cela, de bien commencer son année, de s’amuser en tant que Miss Tahiti, car même si ce n’est pas aussi prenant que Miss France, elle aura beaucoup de choses à faire. »