Le collectif Stop à la violence en Polynésie française défilait samedi matin entre la Cathédrale et le palais de justice. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Transposer une mobilisation sur Facebook en véritable défilé, pas toujours facile. C’est ce qu’on constaté samedi les animatrices du collectif Stop à la violence en Polynésie française, dont c’était le premier appel à une manifestation publique depuis sa création l’année dernière. Mais les personnes présentes; motivées, promettent d’autres rendez-vous.

Aldo est policier municipal à Faa’a. Il est venu soutenir le collectif et sa démarche, parce qu’il est confronté à ces violences au quotidien : « J’espère que ça ne va pas s’arrêter là », dit-il.

Karel Luciani, l’un des piliers de l’association Cousin Cousines, était également présent, pour représenter la communauté LGBT : « Tous les ans j’ai des témoignages de suicides dans la communauté LGBT, et c’est dû à la violence. C’est une violence verbale qui démarre à l’école, dans la famille, et on dit ça suffit. »

Titaua est venue, alertée par les réseaux sociaux. Si elle apporte son soutien au collectif, elle dit aussi sa colère devant le silence qui persiste :

Plusieurs représentantes du Conseil des Femmes se sont également jointes à la marche. Minarii Galenon encourage toutes les bonnes volontés dans ce domaine, et espère obtenir vite, de son côté, l’autorisation du Pays pour agrandir le foyer Pu O Te Hau (havre de paix) qui accueille les femmes victimes de violence.