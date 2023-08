Street Workout : une compétition pour « développer la communauté »

Tahitianthenics Cup, c’est le nom du premier grand rendez-vous Street Workout de l’année qui aura lieu ce weekend au parc Paofai. Au programme, deux journées de compétition avec une première journée « Set and Rep’s » et des exercices en poids de corps, et une deuxieme journée dédiée aux battles de freestyle . Les inscriptions sont encore possibles.

Pompes, dips, tractions et freestyle. Ce week-end le parc Paofai va accueillir son premier événement Street Workout. Entendez par là, la première compétition de ce sport qui comme son nom l’indique se pratique dans la rue. Mêlant gymnastique et musculation, figures de force, de souplesse, d’équilibre, et d’agilité, cette discipline arrivée en 2014 au fenua fait de plus en plus d’adeptes, mais les opportunités de compétitions, elles, ne courent pas les rues. Après le succès de l’édition 2022 du Tahiti Street Workout, les athlètes veulent insuffler une dimension plus officielle avec la première édition de la Tahitiantechnic cup.

De futurs échanges avec la Calédonie

Une compétition totalement organisée sur des fonds privés – puisqu’il n’existe à ce jour aucun organisme dédié sur le plan local – et qui s’étalera sur deux journées. Ouverte à tous, elle veut fédérer – le temps d’une journée au moins – tous les férus de la pratique. Objectif : développer une vraie communauté et ouvrir la Polynésie à d’éventuels échanges. « Il y a des organismes de l’extérieur qui m’ont contacté, explique Hitiarii Castellani pratiquant et organisateur. La fédération calédonienne souhaite faire venir des athlètes du coup, il était important de déjà lancer l’événement en local pour ensuite pouvoir développer et accueillir des athlètes de l’extérieur. »

Du potentiel au fenua

Pour cet événement, les amateurs et le public pourront d’ailleurs apprécier la présence de Hitivai Lotte, une jeune pointure locale qui fera son grand retour sur les barres du fenua après avoir trusté les podiums de plusieurs compétitions étrangères. Passionné depuis l’âge de 13 ans par la discipline, il est installé en métropole depuis deux ans et viendra donc défier les jeunes prodiges, qui selon lui ont un « grand potentiel ». Pour cet accro du sport qui entamera son BPJEPS à la prochaine rentrée, il faudrait que la discipline soit davantage « prise au sérieux » au fenua.

Vers la création d’une association

Les adeptes de street workout lancent d’ailleurs un appel et invitent d’éventuels volontaires à se faire connaître, dans le but de monter une association avec des projets pour développer ce sport qui fonctionne pour le moment en mode « débrouille ». En attendant, les amateurs et les chevronnés qui souhaitent repousser leurs limites et défier la gravité peuvent encore s’inscrire. Retrouvez plus d’infos sur la page Facebook de l’évènement.