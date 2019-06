Subvention à Radio Tefana : Faa’a persiste et signe

Le conseil municipal de Faa’a a voté à une large majorité en faveur non seulement de la demande de subvention effectuée par l’association Te Reo o Tefana à hauteur de 20 millions de Fcfp, mais aussi en faveur de la protection fonctionnelle de leur tavana dans le cadre de l’affaire judiciaire, à hauteur de plus de 10 millions de Fcfp. À noter que le tavana Oscar Temaru et son fils Tetuahau Temaru n’ont pas participé aux votes.

Les élus du conseil municipal de Faa’a se sont réunis ce mardi matin pour étudier entre autres la demande de subvention à hauteur de 20 millions de Fcfp faite par l’association Te Reo o Tefana. A la majorité des élus présents, la délibération a été adoptée avec une seule abstention, celle de la conseillère Heia Parau. Les deux autres élus de la minorité orange, Elise Vanaa et Jean Temauri, présents lors du conseil municipal, ont eux aussi voté en faveur de cette délibération.

« Cela peut paraître comme une provocation » – Heia Parau

Pour la demande de subvention faite par Te Reo o Tefana, Heia Parau a fait appel à « la sagesse, la raison et au bon sens » des élus. Elle a estimé qu’il aurait d’abord fallu « anticiper cette demande » mais surtout qu’il aurait mieux fallu attendre la décision de justice attendue le 10 septembre prochain. Pour la conseillère, cette délibération est « insensée et irresponsable (…) cela peut paraître comme une provocation et un manque de respect vis-à-vis de la loi française. Et cela peut même porter préjudice au tavana ».

« Nous on fait notre travail » – Robert Maker, 1er adjoint au maire

Le premier adjoint au maire, Robert Maker, qui a dirigé les débats – le tavana Oscar Temaru étant sorti de la salle – a expliqué que l’association Te Reo o Tefana a fourni son bilan financier au mois de mars dernier et qu’elle peut donc faire sa demande de subvention : « On est complètement dans le cadre de la loi pour examiner cette demande de subvention (…).La justice fait son travail, nous on fait notre travail, et on ne va pas attendre. Te Reo o Tefana doit bénéficier de sa subvention ».

« J’ai sauté au plafond (…) mais les juristes nous ont rassuré » – Tetuahau Temaru, 3ème adjoint au maire

Le 3ème adjoint au maire en charge du système d’information et performance, Tetuahau Temaru, raconte qu’il était présent lorsque la commission communication-informations communales s’est réunie le 11 juin dernier. Lorsqu’il a vu ce dossier, dit-il, il a « sauté au plafond (…. Je ne comprenais pas le timing mais les avocats m’ont expliqué que ce sont deux choses séparées ».

« La sagesse pour moi c’est de continuer notre travail sans subir les interférences de la machine judiciaire » – Laurence Zima, 8ème adjointe au maire

La 8ème adjointe au maire en charge de la conservation et valorisation du patrimoine Laurence Zima a affirmé, elle, que c’est faire preuve de « sagesse » que d’étudier cette délibération, car cela « montre que nous travaillons dans la normalité et ce n’est parce qu’il y a un calendrier judiciaire qu’on doit avoir peur et ne plus déposer les dossiers. On continue à faire comme on a l’habitude de faire. La sagesse pour moi c’est de continuer notre travail sans subir les interférences de la machine judiciaire ».

La prise en charge des frais d’avocats d’Oscar Temaru également votée

L’autre délibération étudiée mardi matin en conseil municipal concerne la protection fonctionnelle du tavana de Faa’a Oscar Temaru, dans le cadre notamment du procès Te Reo o Tefana, pour la prise en charge des frais d’avocats à hauteur de plus de 10 millions de Fcfp.

Les élus ont voté à la grande majorité pour la protection fonctionnelle. Seule la conseillère Heia Parau s’est abstenue. Elle a estimé que le montant pour la prise en charge des deux avocats, Me Koubbi et Me Jourdainne, « est énorme, même faramineux, et c’est déplacé ».