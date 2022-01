Sur la côte Est, le ras-le-bol des inondations… et des interdictions

L’accalmie de ce vendredi matin a permis aux élus du Pays et des mairies d’aller à la rencontre des habitants touchés par les intempéries. À Papenoo, Jean-Christophe Bouissou a proposé des relogements et évoqué de nouveaux travaux pour éviter les inondations. À Mahina, les dommages ont été modérés mais il s’agissait de calmer l’impatience des surfeurs, tenus hors de l’eau par l’alerte rouge.

L’alerte rouge pour fortes pluies et mer très agitée est toujours en cours sur l’ensemble des îles de la Société. « Des épisodes fortement pluvieux sont encore attendus aujourd’hui et dans la nuit », prévenait Météo France en milieu de journée. Mais ce vendredi matin, le ciel était plutôt clément sur les côte Est et Nord de Tahiti, les plus touchées par les intempéries de jeudi. L’occasion pour les services du Pays et de l’OPH d’aller en visite de terrain à Papenoo, où plusieurs habitations ont été inondées dès hier matin. « Ça arrive à chaque fois qu’il y a des grosses pluies », se désole un habitant du bout de la ligne droite de la Papenoo, près de « Rocky Point », où les maisons sont éclaboussées aussi bien par la houle, puissante ce jeudi, que par le ruissellement des eaux depuis le plateau adjacent. « On a fait des travaux, mais à chaque fois on revient sur le même problème », pointe le tavana Henri Flohr en discussion avec les agents de l’OPH et Jean-Christophe Bouissou ce vendredi matin.

« On a proposé aux maisons les plus touchées un relogement, et je comprends que ça puisse être dur à accepter, et on peut aussi étudier l’idée de les surélever avec les nouveaux fare OPH », explique le ministre du Logement. Mais pour cette partie de la côte Est, les travaux semblent indispensables : « on voit bien que malgré les ouvrages actuels, ça déborde à chaque fois que le cumul est trop important ». Un nouvel ouvrage d’évacuation des eaux vers la mer pourrait être étudié avec la mairie et le ministre de l’Équipement René Temeharo, lui aussi attendu sur place ce matin. Il est rendu difficile par la présence d’un câble très haute tension, enterré sous la route du bord de mer, et qui transporte l’électricité des barrages de Marama Nui vers la zone urbaine.

Le convoi d’élus et de techniciens – une quarantaine de personnes, tout de même – continuera son chemin vers la Faaripo toute proche, qui a aussi été très touchée par les inondations, puis vers la Presqu’île et notamment Tautira, où des chutes de pierres inquiètent un parc de logement social en construction. Mais pas question pourtant de dresser un bilan uniquement négatif des conséquences de ces intempéries : « au vu du volume d’eau reçu sur ces quelques jours, on a quand même beaucoup de moins de dégâts qu’auparavant. Ce qui veut dire que les travaux déjà réalisés paient », pointe Jean-Christophe Bouissou. Le ministre préfère pourtant prévenir : « des cumuls de précipitation sont encore attendus » jusqu’à samedi.

« J’espère qu’il nous laisseront retourner à l’eau »

La prudence comme maître mot, aussi, à Mahina. Pour le tavana Damas Teuira, lui aussi sur le terrain ce vendredi matin, les dégâts ont été plus limités. « Il y a eu des débordements, certaines portions sont sous l’eau, surtout vers la pointe Vénus, on a investi de l’argent là bas pour évacuer le trop-plein d’eau, mais on sait très bien que lorsqu’il y a une pluie battante d’une semaine, on ne peut pas résorber rapidement l’inondation, explique Damas Teuira. Ça va se résorber tout seul, et je demande à tout le monde d’être compréhensif, et d’appeler le 18 si il y a quelque chose ».

En attendant, c’est du côté de la mer que portaient les regards. Les mutoi ont dû user du sifflet et des rubalises pour faire respecter l’interdiction des activités nautiques. Plusieurs surfeurs, à Orofara notamment, espéraient tout de même se frotter à la houle de Nord. « J’espère qu’il constateront par eux-mêmes que c’est pas trop grave cette météo, et qu’ils nous laisseront retourner dans l’eau, sourit Otaha, la vingtaine. Nous la mer, on y est tous les matins, c’est notre source de motivation ».