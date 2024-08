Surf : « ça serait bien d’avoir plus de spectateurs »

Le calendrier fédéral a repris ce week-end du côté de Papara, avec la 2e étape du Tahiti Aircalin Master Tour. Plus d’une centaine des meilleurs surfeur locaux des +35 ans se sont affrontés dans une dizaines de catégories, avec des supports variés. Le président du Papara Surf Club Teremu Au-Harehoe salue une belle participation, mais aimerait attirer plus de public sur la plage, « comme ceux qui sont allé regarder les JO » à Teahupo’o.

La sirène a de nouveau retenti, ce week-end à Tahiti. Moins d’un moins après les JO à Teahupo’o, le calendrier fédéral de surf reprenait ses droits, avec la 2e étape du Aircalin Master Tour, organisée par le Papara Surf Club. Pendant deux jours, les meilleurs surfeurs de plus de 35 ans ont fait état de leur forme, aussi bien en shortboard qu’en longboard, bodyboard ou encore dropknee. En tout, « une dizaine de catégories, avec 104 participants, dont le plus âgé en a 70 », et parmi lesquels des concurrents de Raiatea, présente le président du club Teremu Au-Harehoe. « Deux bonnes journées bien remplies, avec des vagues, des conditions mignonnes, comme on dit ».

Dans la continuité des Jeux, celui qui est aussi vice-président de la fédération a tenu à multiplier les clins d’œil à l’olympisme. « Nous avons beaucoup de lots, et parmi eux des trucs qui se vendaient à Teahupo’o comme des sacs. J’ai aussi mis une flamme sur les médailles, ça m’a amusé », poursuit-il. D’ailleurs, et « contrairement à mon habitude », il n’y a pas eu « de médaille pour le quatrième, comme aux JO ».

Les Jeux olympiques justement, « sont encore trop récents pour en voir tout de suite les répercussions, il faut laisser agir ». Malgré le beau temps et la buvette, peu de monde s’est déplacé ce week-end. Teremu Au-Harehoe espère voir le public s’intéresser de plus près à la glisse dans les mois à venir. « Ça serait bien d’avoir plus de spectateurs, comme ceux qui sont allé regarder les Jeux à Teahupo’o ».

A l’issue de ces deux jours de compétitions, Hira Teriinatoofa s’est imposé à deux reprises, en master 16 et en Grand Master (40-44). Succès de Stanley Picard en surf Kahuna (45-49) et de Pascal Luciani en Grand Kahuna (50+). Heifara Tahutini s’est lui imposé en masters.