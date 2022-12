Surf : fin d’une saison à rebondissements

La Fédération tahitienne de surf a tenu son assemblée générale en fin de semaine dernière. L’occasion pour le bureau de dresser le bilan d’une année pleine de rebondissements et d’annoncer un calendrier fédéral chargé pour la nouvelle année.

L’heure est au bilan pour la Fédération tahitienne de surf. Cette année a été pleine de rebondissements pour les amateurs de glisse. Les membres du bureau de la FTS avaient prévu un démarrage sur les chapeaux de roues avec l’organisation de la 1ère édition de la Rangiroa Pro qui n’a finalement pas pu se faire à cause du contexte sanitaire. Un coup de massue pour l’organisation qui s’est accroché et à finalement réussi à envoyer, deux mois plus tard, une délégation tahitienne aux championnats du monde juniors ISA qui ont eu lieu au Salvador. L’équipe tahitienne a réussi à se frayer un chemin dans le Top 20 en terminant 18e. Un bon résultat qui a permis de « remotiver les jeunes et les parents » selon Lionel Teihotu, président de la FTS.

Autre grand rendez-vous qui a marqué cette année la préparation des athlètes français aux JO 2024 avec l’organisation notamment de la Tatauraa Horue Pererure Teahupoo. Un nouveau rendez-vous sur le spot de Teahupo’o qui avait pour but d’amener tous les athlètes, hommes et femmes, à se challenger et se surpasser sur le spot des prochains Jeux olympiques. Un objectif louable qui a toutefois créé une véritable polémique portée par des surfeurs locaux non inscrits, qui avaient pris plaisir à gêner les compétiteurs. Pour Lionel Teihotu qui peut comprendre qu’ils se sentent légitimes sur un spot qu’ils fréquentent au quotidien, « il y a des règles à suivre » et ceux qui ne les ont pas suivies ont été sanctionnés.

Malgré les pe’ape’a la Fédération a tout de même réussi à tenir la dizaine de compétitions prévue au calendrier fédéral. Les plus jeunes ont eu droit aux 4 étapes de la Teens Coca Cola, les plus âgés aux 3 étapes du Master Tahiti tour, et les 3 étapes de l’Open tour ont elles aussi bien eu lieu. Pour 2023 le programme s’annonce tout aussi chargé et si le calendrier fédéral n’est à ce jour pas tout à fait arrêté, la FTS annonce déjà la tenue de l’épreuve Rairoa horue du 27 février au 4 mars qui sera suivie du 6 au 10 mars par la Air Tahiti Rangiroa Pro QS 1000.