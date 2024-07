Le comité d’organisation a officialisé ce que tout le monde pressentait au vu des prévisions météo : il n’y aura pas d’épreuves de surf ce mardi à Teahupo’o. La journée de mercredi s’annonce elle aussi compliquée, du fait d’une houle désordonnée et d’un vent défavorable. Certains ont déjà les regards tournés vers la journée de jeudi, beaucoup plus prometteuse pour tenir, entre autres, les duels Kauli Vaast – Joann Duru et Vahine Fierro – Johanne Defay. Confirmation ou non par le Cojo mardi soir.

Lire aussi :

Des vagues puissantes et profondes, quelques bouts de ciel bleu au dessus d’un lagon turquoise balayé par l’écume, cerné par les montagnes, et fendu par le récif. Les objectifs du monde entier auront eu ce qu’ils attendaient de cette épreuve de surf olympique à Teahupo’o, ce lundi matin. Les images des « bombes » de Jack Robinson, Filipe Toledo, Joan Duru, ou Gabriel Medina – qui a offert au photographe local Jérôme Brouillet une pose déjà mythique en sortie de vague – ont fait le tour du monde. Mais le spectacle n’aura duré que quelques heures. La compétition a dû être stoppée à la mi-journée, empêchant les filles de mener leurs huitièmes de finale après ceux des garçons. Dès l’interruption, une seule question, au village olympique du PK0 : à quand la reprise des hostilités ? Pas ce mardi, a répondu ce soir le comité d’organisation dans un communiqué qui lève le drapeau rouge pour la journée.

📸 𝐂𝐞𝐜𝐢 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 : l’incroyable photo du surfeur brésilien Gabriel Medina 🌊 Suivez l’intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max https://t.co/QWK3quopNl pic.twitter.com/owU5qGZ51U — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 29, 2024



« Very Poor » mercredi, « Fair » jeudi midi



Pas une surprise puisque les services météo annonçaient de longue date une dégradation du temps et des vagues pour ce début de semaine. La houle doit dépasser les quatre mètres sur le récif de Teahupo’o ce mardi, et son orientation d’Ouest va « fermer » la vague, en outre balayée par des vents « onshore » violents et perturbateurs. Les prévisions ont en outre de quoi laisser sceptiques pour la journée de mercredi : si le swell se repositionne plus au Sud avec le déplacement d’une grosse perturbation depuis les îles Cook vers le Sud des Australes, le vent, lui, devrait continuer à être capricieux et à désordonner le plan d’eau dans la passe de Havae. « Very Poor » note Surfline, le partenaire météo des organisateurs. Le site de prévision entrevoit en revanche une nette amélioration pour la journée de jeudi : praticable le matin avec des vagues de 1,8 à trois mètres, et franchement bon à partir de midi, là encore avec un réalignement de la houle et du vent. Rendez-vous jeudi, donc ? Ce sera au Cojo de le confirmer, lors d’une nouvelle communication prévue mardi en toute fin de journée.

Deux duels « Polynéso-français »

Les organisateurs n’ont pas de raisons d’être pressé, puisque la waiting period court jusqu’à dimanche avec un jour de réserve le lundi 5 août. En plus des 8 heats de huitième de finale, il reste, pour chaque tableau, quatre quarts de finale, deux demi-finales, la finale et la petite finale à disputer. Soit 24 manches au total. Les séries les plus attendues, sont bien sûr celles des Français et des Tahitiens en particulier. Hasard – et malheur, pour certains – du tirage, ils seront tous réunis : Vahine Fierro contre Johanne Defay en huitième, et Kauli Vaast contre Joan Duru en quarts.

Les tableaux officiels masculins et féminins :