Surf : Michel Bourez doute de la reprise des compétitions

Dans une interview au journal L’Équipe, Michel Bourez confie son incertitude quant à la reprise de la saison 2020 de surf. Une décision que la World Surf League n’a pas encore prise et qu’elle a annoncé pour début juillet.

Le quotidien L’Équipe s’est fait l’écho de la situation des surfeurs et de Michel Bourez en particulier quant à la reprise des compétitions de surf, qui ont connu un coup d’arrêt par suite de la pandémie. Pour l’heure si le surfeur tahitien comprend tout à fait la situation, et l’hésitation des instances du surf à relancer les compétitions, « tant qu’on ne rouvrira pas certaines frontières et qu’on ne trouvera pas un vaccin, on ne pourra à mon avis pas bouger. C’est compréhensible », c’est mentalement que pour lui, c’est le plus dur. « On continue à surfer et à s’entraîner athlétiquement. (…) Le plus dur, c’est mentalement. On aimerait savoir si on est en vacances ou si on doit vraiment s’entraîner à fond.(…) Le souci, c’est que nous n’avons pas d’objectif. »

Pour lui, la saison 2020 sera « une année blanche », ce qui semble un scénario probable au vu du durcissement des conditions de voyage, et de fait il en profite pour mener quelques projets personnels, comme du bricolage, « Je retape ma maison, je fais tout ce que je n’aurais pas pu faire juste durant l’intersaison de trois mois », mais aussi améliorer son niveau en boxe anglaise et en langue tahitienne. Une « waiting period » bien employée.