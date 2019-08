Surf olympique en 2024 : en visite à Lacanau, la ministre des Sports marque sa préférence pour Tahiti

La candidature de Tahiti à l’organisation des épreuves de surf des Jeux Olympiques Paris 2024 vient de bénéficier d’un soutien de poids. En effet, le quotidien sportif L’Équipe rapporte les propos de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, désirant « associer les territoires d’outre-mer à ces aventures des Jeux Olympiques ».

Alors que le choix de la ville qui accueillera les épreuves de surf des JO Paris 2024 est en train de se faire et que la décision est attendue pour le premier semestre 2020, la candidature de Tahiti fait couler beaucoup d’encre. En effet, le mois dernier déjà, L’Équipe rapportait que Tahiti était en pole position après la déclaration d’un des membres du Comité international olympique et du conseil d’administration de Paris 2024. Cette fois-ci, le quotidien sportif rapporte les propos de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu sur France 3. En visite à Lacanau, ville candidate, la ministre a fait part des préférences du gouvernement : « Lacanau c’est un endroit où on a l’habitude de réaliser des grandes compétitions de surf. C’est un avantage, mais d’autres critères seront aussi pris en compte. On veut que ces Jeux aient un parfum de Jeux Olympiques et pas forcément d’étape de compétition déjà existante. Et on a aussi envie d’associer les territoires d’outre-mer à ces aventures des Jeux Olympiques. »

Seul territoire d’outre-mer à vouloir participer face à Lacanau, Biarritz, La Torche ou encore le groupement Hossegor-Seignosse-Capbreton, Tahiti semble bien parti pour décrocher cette opportunité unique.

Pour rappel, le Pays a fait savoir récemment qu’il avait sélectionné les spots de Teahupo’o et Papara.