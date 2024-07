Surf olympique : Joan Duru, capitaine « sans pression »

Premier français en lice sur les épreuves olympiques de surf, en attendant Kauli Vaast dans la matinée, le capitaine des Bleus Joan Duru a donné la marche à suivre pour le clan tricolore, en se sortant d’une série relevée. Il s’est directement qualifié pour les 8e de finale.

Etonné, Joan Duru. D’avoir gagné sa série d’abord, ce samedi à Teahupo’o : l’une des plus relevées du premier tour, puisque le Basque y affrontait l’Australien Jack Robinson -sept fois vainqueur sur le CT et lauréat du Tahiti Pro l’an passé, « le meilleur du monde ici » – et le Sud-Africain Matthew Mc Gillivray, « super fort », auteur d’un 10 il y a deux ans sur la passe de Hava’e. Le capitaine de cette équipe de France olympique de surf, 35 ans, s’en est finalement tiré sur son ultime vague, « une bonne taille frontside, des conditions que j’aime et qu’on a beaucoup travaillées ces derniers jours ».

Qualification directe

« Quand je suis sorti de mon dernier tube, j’étais surpris car j’étais dedans. Mais je me suis dit de ne pas m’emballer, car je sentais que la vague était un peu petite. Je voulais en reprendre une autre mais la série était finie », raconte-t-il. Alors qu’il se « concentrait déjà pour demain », imaginant devoir passer par la case 2e tour, reservée à ceux ayant terminé 2e et 3e de leur heat inaugural, le Français a finalement eu la bonne surprise de voir son score s’afficher en tête, avec un total de 13.84 contre 13.36 pour l’Australien et 5.26 pour le Sud-Africain. La récompense d’un travail acharné pour le clan français : « ça fait six semaines que je suis ici, à surfer tous les jours donc j’ai un peu essayé toutes les conditions. On est calés et on sait quoi faire, mais il faut espérer que la vague arrive au bon moment ». Et le prochain tube ne sera pour tout de suite, puisqu’avec cette qualification directe au tour 3, Joan Duru ne devrait pas resurfer avant la semaine prochaine.

« Je pensais que je n’allais pas dormir de la nuit »

Etonné aussi, par ce qu’il vit sa première olympiade « sans pression ». « Je pensais que ça allait monter un peu, mais non. J’étais bien dans l’eau, dans ma routine normale… Moi qui pensais ne pas dormir de la nuit la veille, en fait pas du tout, je suis trop content, j’espère que ça va rester comme ça », sourit le Bayonnais. La pression, « je l’ai peut-être moins car je profité à fois. C’est incroyable de faire les JO en France, à Teahupo’o, il y a quand même quelque chose ici… Et je vais y participer une fois dans ma vie, donc c’est incroyable, c’était un rêve ».