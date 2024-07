Surf olympique : la compétition ne reprendra pas ce mercredi

Quarante-huit heures après l’interruption de la compétition olympique, faute de bonnes conditions à Teahupo’o, l’organisation avait laissé entrevoir la possibilité d’une reprise ce mercredi après-midi, pour boucler les 8e de finale féminins. Le point effectué ce matin n’a finalement pas été concluant. Vahine Fierro et Johanne Defay vont devoir patienter encore un peu avant de s’affronter en 8e de finale. La prochaine mise à jour est attendue dans la soirée.

Après un lundi à deux visages, entre une matinée bercée par une solide houle et une après-midi privée de vent favorable, l’organisation espérait pourvoir reprendre le cours des épreuves olympiques de surf ce mercredi à Teahupo’o, à partir de midi. Mais les conditions observées dans la matinée ne permettent finalement pas de garantir le bon déroulement des épreuves. E revanche, la fan-zone reste ouverte avec des animations toute la journée.

Les 8e de finale féminins toujours dans l’attente

Si les 8e de finale messieurs sont déjà joués, avec les qualifications de Kauli Vaast et Joan Duru lundi, le tableau féminin reste à éclaircir. Caroline Marks doit défier la Chinoise Siqi Yang, benjamine de la compétition. A suivre un duel entre une Australienne, Tyler Wright, et une Israëlienne, Anat Lelior. Avant l’opposition très attendue entre les deux membres de l’équipe de France, la lauréate sortante du Tahiti Pro Vahine Fierro, et la 6e mondiale Johanne Defay. Celle qui en sortira vainqueur scrutera avec attention la manche suivante, dont sera issue sa future adversaire en quarts de final : elle opposera l’Hawaïenne Carissa Moore, qui représentera Team USA contre la Sud-Africaine Sarah Baum.

Il restera ensuite quatre 8e de finale à boucler sur la passe Hava’e, à commencer par celui de Nadia Erostarbe contre Shino Matsuda. Ensuite, la n°1 mondiale Caitlin Simmers fera face à Tatiana- West-Webb, capable de scorer 10 à Teahupo’o, puis Luana Silva surfera contre Taina Hinckel. Enfin, Brisa Hennessy attend Yolanda Hopkins.

L’organisation fera un prochain point dans la soirée, pour une reprise espérée le jeudi 1er aout.