Surf olympique : la feuille de route pour 2024 est signée

Trois documents ont été signés mardi matin à Papara qui valident l’engagement de la Polynésie française à accueillir les épreuves olympiques de surf. Il s’agit d’un protocole d’État sur la sécurité et à la sûreté, d’une convention cadre et d’un accord de principe confirmant la volonté de la Polynésie française de recevoir le relais de la flamme en amont des Jeux.

Organisation opérationnelle

Le protocole sur la sécurité et à la sûreté signé entre le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et le secrétaire général du Haut-commissariat, Éric Requet est issu de la coopération entre les différents acteurs contribuant à la mission régalienne de protection des personnes et des biens en Polynésie française. Il définit une organisation opérationnelle permettant d’assurer la protection des athlètes, des spectateurs et de la population polynésienne et de sécuriser les sites d’implantation des Jeux. L’organisation retenue repose sur un partage des compétences entre l’organisateur, Paris 2024, l’État et la Polynésie française.

Ainsi, Paris 2024 aura la responsabilité de la sécurisation intérieure des sites officiels olympiques. L’État sera garant de la sécurité et de la sûreté à l’extérieur des sites olympiques, notamment du déploiement des forces de l’ordre et des moyens de protection civile, tandis que le Pays interviendra dans ses domaines de compétence propre, en matière de santé notamment.

Convention cadre

La convention cadre signée ce matin lie la Polynésie française, la commune de Taiarapu-Ouest, la communauté de communes Tereheamanu et Paris 2024. Elle définit le cadre de la collaboration entre l’Etat, le Pays et Paris 2024, afin d’assurer la livraison et l’organisation des épreuves de surf sur le territoire polynésien.

Accord de principe sur l’accueil du relais de la flamme olympique

Un accord de principe a été signé entre Édouard Fritch et Tony Estanguet, avant la signature prochaine d’une convention. Elle précisera notamment les conditions opérationnelles de cette participation, la détermination du parcours, le choix des communes étapes, la mise en place des sites de célébration, le choix des relayeurs par la Polynésie française, les moyens de communication (mise en valeur du territoire et visibilité digitale) et le droit d’usage de la marque Relais de la Flamme.

Avec communiqué