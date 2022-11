Surf: Tikanui Smith invité à charger pour l’Eddie Aikau

Tikanui Smith figure pour la troisième année consécutive sur la liste des invités de l’Eddie Aikau. La waiting-period de cette prestigieuse compétition de surf de gros s’étale du 14 décembre 2022 au 13 mars 2023 à Hawaii. Si les vagues sont au rendez-vous, c’est John John Florence, tenant du titre, qu’il faudra détrôner.

La liste des invités à la prestigieuse compétition hawaiienne de grosses vagues, l’Eddie Aikau, vient de sortir. Et cette année le chargeur tahitien Tikanui Smith a encore une fois reçu son carton d’invitation. Si elle est prévue chaque année depuis 36 ans, elle n’a pas été lancée depuis 2016 et attend donc encore de connaître sa 10e édition. Pour le surfeur de Moorea qui traque les grosses vagues tout au long de l’année, faire partie des invités de l’Eddie Aikau, c’est le graal. Les organisateurs de cette compétition très sélective et aussi très rare invitent seulement 32 surfeurs et 8 remplaçants chaque année. Tikanui Smith, lui, fait bel et bien parti de la liste principale des sélectionnés et pour la troisième fois donc, il a la chance de voir son nom affiché aux côtés des plus grands maîtres de la discipline. On y retrouve aussi la Française Justine Dupont, le Franco-Américain Tyler Larronde, mais aussi Kelly Slater, Keala Kennelly, Greg Long, Michael Ho ou encore Kai Lenny. « Si j’ai été invité, c’est parce que ces dernières années, je n’ai pas arrêté de chasser les grosses vagues, les cyclones de la planète, raconte le surfeur. Pour moi, c’est une fierté de pouvoir représenter Tahiti et toutes les îles de la Polynésie.«

Quatrième Polynésien à inscrire son nom à la liste des invités après Arsène Harehoe, Vetea David en 1994 et Moana Drollet en 2000, il espère vraiment que la condition immuable de lancement de la compétition sera remplie cette année. En effet, pour qu’elle ait bien lieu, il faut nécessairement que la vague fasse au minimum 12 mètres. Et pour augmenter les possibilités, la période d’attente de cette épreuve est très longue. Pour cette édition, elle s’étale du 14 décembre 2022 au 13 mars 2023. « J’espère vraiment qu’elle sera lancée cette fois. Ce qui est sur, c’est que je pars la semaine prochaine pour assister à la cérémonie d’ouverture. Je ne la louperai jamais, confie le jeune homme. Parce que si tu la rates, ils ne t’inviteront peut-être pas l’an prochain…. c‘est toute une histoire ».

Parmi ceux qui sortent de la liste principale 2021, on note l’Australien Ben Wilkinson, l’Américain Bruce Irons, le Sud-Africain Matt Bromley et le Brésilien Danilo Couto. A l’heure actuelle c’est John John Florence qui détient le titre tant convoité.