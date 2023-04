Surf : une marque de cosmétique japonaise sponsor principal de la Tahiti Pro 2023

Shiseido Tahiti Pro 2023. C’est le nom que portera cette année l’étape polynésienne du Championship Tour de la WSL, qui doit avoir lieu du 11 au 20 août prochain à Teahupo’o. Après les marques de surfwear Billabong ou Outerknown, c’est donc un géant japonais de la cosmétique qui associe son nom à la prestigieuse compétition du PK0.

L’annonce était un peu passée inaperçue en début d’année. L’étape tahitienne du Champion 2023 portera le nom de « Shiseido Tahiti Pro ». Le résultat d’un accord passé avec World Surf League et qui a aussi confirmé ce géant japonais de la cosmétique comme le « partenaire mondial développement durable » de l’ensemble du tour. Shiseido, qui engrange un chiffre d’affaires mondial de près de 10 milliards de dollars avec ses multiples marques de beauté et de soin, surtout populaires en Asie mais présentes dans 88 pays, n’en est donc pas à son premier pas marketing dans le monde du surf. Depuis 2019, le groupe s’affiche dans les étapes WSL, avec des actions de communication orientées vers l’environnement : nettoyages de plages en partenariat avec des ONG locales, plantations d’arbres ou action de sauvegarde des récifs… Shiseido était déjà partenaire secondaire de la Tahiti Pro en 2022, et est cette année aussi associé à la Rip Curl Pro Portugal et à l’US Open of Surfing. La marque basée à Tokyo reste le partenaire officiel de la WSL pour les produits solaires.

Pour la Tahiti Pro, associée de 2001 à 2017 à Billabong, c’est donc un nouveau changement de sponsor principale. Les deux dernières éditions avaient été parrainées par Outerknown, marque de surfwear haut de gamme cofondé par Kelly Slater et qui reste un partenaire de l’étape tahitienne, dont le nom complet sera « Shiseido Tahiti Pro 2023 by Outerknown« . dans un communiqué paru en janvier, Shiseido insiste sur le caractère exceptionnel de cette édition de la compétition polynésienne : elle pourrait être « la dernière opportunité pour les 18 meilleurs surfeurs et surfeuses de la WSL de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui auront lieu sur la même vague » de Teahupo’o.