Surf : Vahine Fierro se rapproche du CT

La Tahitienne s’est qualifiée, ce matin, à Haleiwa, pour les demi-finales des Challenger. Une performance qui lui permet d’espérer, plus que jamais, rejoindre le très convoité Championship Tour dès l’année prochaine.

« J’ai eu peur, mais c’est passé ». Trente minutes de stress et un grand sourire pour Vahine Fierro, ce matin, sur le spot de Haleiwa, au nord d’Oahu. La surfeuse de Huahine disputait le quart de finale des Challenger series, compétition qui ouvre les portes du prestigieux Championship Tour. Pour espérer décrocher son ticket pour une saison parmi l’élite du surf mondial, la jeune championne, qui fêtait il y a quelques jours ses 22 ans, devait absolument se qualifier pour les demi-finales. Pas facile dans les vagues molles et le mauvais temps de ce lundi matin. Vahine Fierro, qui aime tenir son public en haleine, attendra près d’une vingtaine de minutes pour marquer ses premiers, et pointera longtemps à la dernière place de la série, aux coudes à coudes avec l’Américaine Alyssa Spencer, l’Hawaïenne Pua Desoto et la Portugaise Yolanda Hopkins. Mais la libération viendra dans les deux dernières minutes du heat, avec une vague, certes courte, mais une manœuvre assez réussie pour se propulser en deuxième place de la série.

Direction, les demies, donc. La qualification pour le CT lui sera définitivement acquise en cas de qualification pour la finale, ce lundi. En cas d’élimination, Vahine pourrait tout de même décrocher son ticket, aux points, face à quatre surfeuses hawaïennes, qui concourent en ce moment même en quart de finale.