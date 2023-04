Taapuna Master : une 29e édition sous le signe de l’olympisme

À 13 mois des Jeux olympiques de 2024, le Taapuna Surf Club se met au « diapason de l’olympisme ». Au programme du surf, du bodyboard, le drop knee et le knee board.

La célèbre compétition du Taapuna Surf Club revient cette année encore. Un programme au format classique pour cette 29e édition, avec les fondamentaux des disciplines de glisse : le surf, le body board, le drop knee et le knee board, sans oublier bien sûr les épreuves dédiées aux vahine. Ce rendez-vous incontournable du calendrier des surfeurs, qui arrive à 13 mois des Jeux olympiques 2024, se veut aussi être un « petit clin d’œil » à ce gros évènement qui se prépare à Teahupoo, avec sa numérotation transcrite en chiffres romains, « XXIX » :« On s’est dit qu’on allait se mettre au diapason de l’olympisme », explique Lionel Teihotu, président du Taapuna Surf Club. Avec la Fédération tahitienne de surf, il projette donc des actions dans le cadre du programme « Terre de jeux ».

Lionel Teihotu prévoit donc des animations, en parallèle de la compétition et des suivantes, pour faire découvrir la discipline à ceux qui ne la connaissent pas encore. Pour le moment pas de date précise pour le lancement de la compétition mais, si tout se passe comme prévu, elle aura lieu entre le 11 et le 28 mai. Une waiting périod assez longue, mais qui peut être amenée à encore évoluer. L’installation de l’échafaudage des juges risquant d’être perturbée à cause des conditions météo annoncée dans les jours et week-ends à venir. En attendant, les inscriptions sont bien ouvertes et 120 surfeurs sont attendus.