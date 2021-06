À quelques jours du départ vers la table ronde sur le nucléaire à Paris, le président du Pays a assuré que la démarche « Reko Tika » pouvait apporter du « concret » sue les conséquences des essais. Regrettant l’absence et les vives critiques des collectifs anti-nucléaires, il estime tout de même que la délégation peut représenter « toute la Polynésie » et porter des revendications « qui préoccupent tout le monde ».

« Honte », « alibi » et même « collabo »… Hiro Tefaarere ou Oscar Temaru avaient eu des mots durs envers la « table ronde de haut-niveau » sur le nucléaire et sur ses participants. Plutôt que la contre-offensive, Édouard Fritch a préféré calmer le jeu, ce jeudi matin, disant « regretter énormément » l’absence des collectifs anti-nucléaire à la réunion des 1er et 2 juillet. Le président, qui s’envolera dès demain soir, deux jours avant l’essentiel de la délégation, s’est même engagé à transmettre « fidèlement » les demandes exprimées à Papeete par les absents. Mais pas question d’accepter la remise en cause de la légitimité de la démarche : même amputée des fers de lance de la lutte anti-nucléaire (Moruroa e Tatou, 193, église protestante Maohi, Tavini) la délégation, nommée Reko Tika – la parole droite en Paumotu – « portera bien la parole de la Polynésie » à Paris, insiste le chef du gouvernement. Qui répète que le seul objectif de la démarche est d’obtenir « la vérité et la justice » sur les conséquences des essais.

Le « consensus » plutôt que la « cacophonie »

Édouard Fritch veut veut croire que cette invitation d’Emmanuel Macron, qu’il rappelle avoir appelé de ses vœux « juste après la publication du livre Toxique », peut faire « enfin avancer les choses ». À ceux qui estiment que la réunion n’aurait pas dû se tenir à Paris, il répond que « la vérité n’a pas de frontière », et que la capitale nationale est le meilleur endroit pour lancer des groupes de travail, des expertises juridiques, économiques ou sanitaires. À ceux, les mêmes, qui préfèrent attendre la venue du chef de l’État en Polynésie, quand « la pression du peuple sera autour de lui« , il rappelle que les présidents de la République se sont succédés, les actions de pression aussi, mais que le dossier n’a que peu avancé. « Cela fait 25 ans, c’est très long », pointe le président du Pays, qui estime que « la politique de la chaise vide » a « montré son inefficacité ».

Pour Édouard Fritch, la clé du changement réside dans deux éléments : Emmanuel Macron un jeune président « décidé à tourner cette page », et la « cacophonie » revendicative de la Polynésie a laissé place à la démarche Reko Tika, « qui nous permet de parler d’une même voix ». Du moins au sein de la délégation. En un mois et demi de préparation, « un consensus a été trouvé » entre les participants sur les doléances qui seront présentées à l’État. Paris a proposé un programme pour la table ronde, qui a été accepté par le Pays : histoire et mémoire le premier jour, conséquence des essais sur la santé des Polynésiens le 2 juillet au matin, puis impact territorial l’après-midi… Pour chaque séquence, des doléances et des porte-paroles. « Chacun a pu exprimer ses opinions, il y a eu des désaccords, des moments plus difficiles, mais on a réussi à aller jusqu’au bout avec ceux qui le voulaient, et ça a été plutôt constructif », explique Joël Allain, le coordinateur de la préparation.

Une énième « réunion », mais des espoirs de concret

Mais qu’attendre concrètement de la table ronde ? Bien entendu, Édouard Fritch ne veut et ne peut s’engager. « Il est vrai que c’est une énième réunion », et « tout ne sera pas résolu en deux jours », concède-t-il, mais il l’a répété ce matin, le Pays « veut du concret », avec a minima un calendrier de travail sur les principales doléances et la mise à disposition d’experts reconnus pour travailler sur chaque sujet et, là encore, « faire avancer les choses ». Évolution de la loi Morin, mesures de réparation et de sauvegarde dans les Tuamotu, remboursement de la dette de l’État à la CPS… « Ce sont des sujets qui nous préoccupent tous« , explique le président.