Tahiti 2027 a désormais son logo

Le comité d’organisation des Jeux du Pacifique a dévoilé dimanche soir le logo officiel de l’édition polynésienne de juillet 2027. Une flamme multicolore, où on peut déceler une pirogue, des personnages en plein « check » et des symboles de tatouage traditionnel. Le visuel reprend certains éléments des logos des éditions précédentes et de celui du Pacific Games Council, tout en y apposant une « patte polynésienne », expliquent les organisateurs.

C’était une courte vidéo, mais une des « grandes annonces » de la journée de sport, de culture et de danse, organisée dimanche à Mahina pour lancer le compte à rebours des 1 000 jours avant les Jeux. Lors de la cérémonie de fin de journée, qui n’a attiré que peu de public devant le grand fare pote’e de la pointe Vénus, le comité d’organisation (Coj) a révélé le logo officiel de la compétition de juillet 2027. Un élément important dans la communication et la présentation de l’évènement, que le Coj avait même « teasé » au travers d’un concours de dessin ces dernières semaines.

Le logo avait été commandé, sur appel d’offres, et en même temps que toute la charte graphique de ces Jeux, à un spécialiste local de l’évènementiel, Exotic Garden. Il est donc différent de celui qui avait été utilisé lors de la constitution du dossier de candidature, en 2019. Mais on y retrouve tout de même des éléments communs : la pirogue, les personnages épurés, caractéristique du logo du Pacific Games Council, propriétaire des Jeux du Pacifique, et qui impose de faire figurer son propre logo dans ceux des différentes éditions depuis une dizaine d’années… Et bien sûr la flamme, qui était déjà centrale dans les logos, très similaires l’un à l’autre, utilisés lors des deux premières éditions tahitiennes des Jeux, en 1995, et en 1971, quand ils étaient encore les « Jeux du Pacifique Sud ».

Côté symbolique, la flamme, icône olympique et sportive par excellence, a été choisie pour exprimer la « paix, la passion, et l’historique » de cet évènement, lancé en 1963 et qui célébrera en 2027 sa 18e édition. Comme le précisaient les organisateurs lors de la cérémonie de dimanche, ce sont trois hommes, dont les têtes sont représentées par des points, qui constituent cette flamme. Comme sur le logo du PGC, ils évoquent les aires culturelles polynésienne, mélanésienne et micronésienne qui composent la région. Le personnage du bas reprend aussi les traits d’une pirogue à voile bien sûr un symbole de « voyage, de rassemblement » et d’ouverture sur le monde. Les créateurs du logo précisent aussi que les deux figures supérieures se tapent dans le main : un « check » de « fraternité et de compétition amicale ». S’ajoutent les graphismes évoquant le tatouage traditionnel, en surimpression sur le logo et très présents dans le reste de la charte graphique.

Des choix pas si éloignés de ceux d’éditions précédentes, notamment les logos des Jeux du Pacifique 2019 aux Samoa et ceux de 2015 en Papouasie. La dernière édition, aux Salomons, avait marqué une rupture avec ses trois pagaies et son absence de rouge. Tahiti 2027 a choisi, malgré le design moderne de son logo, de revenir aux fondamentaux.