Tahiti 4e aux Jeux du Pacifique avec 119 médailles

Les triathlètes de Tahiti, qui sont revenus samedi soir avec 7 médailles : 5 en or et 2 en argent

La ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, accompagnée de ses collaborateurs et des directeurs de l’IJSPF (Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française), Ariitea Bernadino, et de la DJS (Direction de la jeunesse et des sports), Anthony Pheu, a accueilli samedi soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a les athlètes de Tahiti qui ont participé aux 16èmes Jeux du Pacifique, à Apia aux Samoa.

Après deux semaines de compétition intense, Tahiti s’est hissé à la 4ème place des Jeux du Pacifique, en remportant un total de 119 médailles, dont 35 en or, 39 en argent et 45 en bronze. Les trois premiers pays sont la Nouvelle Calédonie, la Papouasie Nouvelle Guinée et les Samoa. Les prochains Jeux du Pacifique se tiendront aux îles Salomon.

Ainsi, bien que n’ayant pas participé aux mini-jeux du Vanuatu en 2017 et avec une participation à seulement 20 des 26 disciplines de ces Jeux, les athlètes de Tahiti ont défendu avec honneur les couleurs du fenua, permettant à la Polynésie française de renouer avec sa position parmi les meilleurs du Pacifique dans les différentes disciplines sportives.

