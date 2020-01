Tahiti accueille le câble Manatua

Cérémonie d’atterrage samedi à la presqu’île du câble Manatua qui reliera Tahiti, Cook, Samoa et Niue au câble Southern Cross, permettant la sécurisation de la liaison Internet polynésienne. Sa mise en service effective est prévue pour juin 2020. Au total, ce sont 21 milliards de Fcfp qui ont été investis par l’État et le Pays depuis 2010.

C’est la concrétisation d’un projet né en 2016, le « Pacific Connectivity Project » sous l’impulsion de la Nouvelle-Zélande, et dont la Polynésie assure le pilotage via l’OPT. « Un geste fort de coopération entre Polynésiens, », a souligné Édouard Fritch dans son discours.

La pose a débuté à Samoa au mois de novembre 2019, déroulant plus de 3 600 km de câble sous-marin. Tahiti est la dernière étape, et une série de tests débute à présent, pour aboutir à la mise en service de Manatua en juin prochain. Tous les officiels présents ont regretté que la mise en service ne puisse pas être faite pour l’arrivée d’Emmanuel Macron en avril, « mais ce sera un des thèmes en fond de la discussion », a assuré le haut-commissaire Dominique Sorain.

Tout en permettant aux îles partenaires – Cook, Samoa, Niue et Tokelau – de bénéficier d’une connexion Internet fiable, le câble Manatua qui se raccorde au câble intercontinental Southern Cross sécurise la connexion de la Polynésie, dont le lien au reste du monde ne tient jusqu’ici qu’à un seul câble, Honotua. « Et vu le tracé, au passage on a sécurisé Bora Bora et les Îles Sous-le-Vent », précise le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin.

Édouard Fritch et Dominique Sorain, guidés par Jean-François Martin et entourés de Tea Frogier, ministre en charge du numérique, Tearii Alpha, de la présidente du groupe Tapura à l’assemblée Tepuaraurii Teriitahi et des tavana Béatrice Lucas et Anthony Jamet, se sont d’abord rendus à Toahotu à l’endroit précis où le câble atterrit. Au loin, le navire câblier Reliance de la société américaine Subcom qui a remporté ce marché. Puis les officiels se sont dirigés vers la nouvelle station OPT de Taravao pour son inauguration.

Un espoir de mieux rentabiliser les 21 milliards de Fcfp d’investissements depuis 2010

Manatua – un projet de 5,4 milliards de Fcfp dont 2,4 milliards pour l’OPT – porte à 21 milliards de Fcfp les investissements de l’État et du Pays dans l’Internet polynésien. Le haut-commissaire Dominique Sorain a déclaré qu’il était normal que l’État apporte son soutien à la « politique volontariste » du Pays en la matière. Manatua porte ainsi l’espoir d’une meilleure rentabilité des infrastructures polynésiennes, explique le président du Pays, car jusqu’ici « nous n’avons pas suffisamment vendu de capacité à l’extérieur, parce que c’était quand même ce qui était attendu. »

Les premiers clients pourraient être les membres du consortium Manatua, dit Jean-François Martin : « Avec cette ouverture à l’Ouest, on pourrait récupérer des flux internationaux, en particuliers sur nos amis du consortium. Il va falloir que les Cook, par exemple, aient une connectivité ailleurs, donc ça peut être sur Honotua. Et Samoa étant reliée à Fidji et à Hawaii, on peut envisager de récupérer d’autres flux. »

Édouard Fritch espère que la visite en avril du Président de la République permettra d’attirer aussi d’autres investisseurs.