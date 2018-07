Tahiti en tête pour la première journée des mondiaux de va’a

Première journée forte en émotion aux 18ème mondiaux de va’a vitesse. Comme prévu, la sélection Tahitienne a eu fort à faire face à la Nouvelle-Zélande. Malgré des échecs, notamment du côté des femmes, Tahiti a terminé en tête de cette première journée avec huit médailles d’or, sept d’argent et trois de bronze. La sélection néo-zélandaise suit de très près avec sept médailles d’or, six d’argent et deux de bronze. Et la Nouvelle-Calédonie prend la troisième place avec trois médailles de bronze. La sélection Tahitienne a notamment pu compter sur le para va’a. A noter qu’un record du monde a été battu par un équipage local.