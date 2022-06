Tahiti Fashion Week : les jeunes créateurs à l’honneur

La Tahiti Fashion Week se déroulera du 8 au 10 juin à l’Intercontinental. Pour cette 8e édition, de nouveaux jeunes créateurs présentent leurs collections. Zoom sur Mailee Verdier et ses créations en bijouterie et décoration.

Mailie Verdier fait partie des 23 nouveaux créateurs qui participent pour la première fois aux défilés de mode de la Tahiti Fashion Week. À 30 ans, cette ancienne joaillière de la place Vendôme à Paris, a lancé sa marque « Frontières » il y a un an à Tahiti. A quelques jours du lancement de la Tahiti Fashion Week, Mailie s’affaire aux derniers préparatifs et soigne les finitions. Elle prévoit de présenter des objets décoratifs et des bijoux originaux faits main, des boucles d’oreilles et des colliers aussi bien haut de gamme que fantaisie.

Au total, 45 créateurs de mode et de bijoux de Polynésie, mais aussi de Nouvelle-Zélande, de New-York, ou de Paris seront présents. Si Mailie Verdier a voulu tenter l’aventure haute couture, c’est avant tout pour augmenter sa visibilité et se confronter aux regards d’autres professionnels.

Le coup d’envoi de la Tahiti Fashion Week sera donné le 8 juin à l’InterContinental de Faa’a. La fête de la mode durera 3 jours. La billetterie est disponible sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio1 à Fare Ute.

Pour découvrir les bijoux de Mailie : Facebook ou Frontieresjewelry sur Instagram.