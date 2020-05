Le chanteur français a publié sur youtube le clip d’une nouvelle chanson intitulé « Tahiti ». En plein confinement en métropole, il invite à « s’évader » vers la Polynésie.

Dans cette vidéo, l’auteur de « J’aimerais trop », tube qui avait connu beaucoup de succès en 2011, s’affiche dans les paysages de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Le clip aurait été tourné en novembre : Keen’V avait alors remercié, sur son compte Instagram, « son partenaire »Air Tahiti Nui… Et la compagnie, qui a sponsorisé le voyage du chanteur et son équipe, est effectivement très mise en valeur, dans les images, et même le texte de la chanson.

Si ce coup de pub intervient alors que la plupart des vols internationaux sont cloués au sol, il soigne tout de même l’image de la destination : « Ça sent bon la fin du confinement, l’été, le soleil et la mer. Un peu d’évasion ne vous fera pas de mal », a écrit le chanteur sur les réseaux sociaux pour lancer son nouveau single, où il scande « Un jour j’irai à Tahiti, c’est là que j’vivrais ma meilleure vie ».