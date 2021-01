Tahiti : naissance de la communauté de communes « Tereheamanu »

C’est officiel. Cinq des 10 communes des Îles du Vent, Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et Hitia’a O te Ra formeront au 1er janvier 2021 une communauté de communes baptisée Tereheamanu.

L’arrêté du haut-commissaire est paru au Journal officiel de la Polynésie française. Après plusieurs années dans les tuyaux – une première tentative de création d’une communauté de communes avait eu lieu en 2010, sans Papara – la première communauté de communes des Îles du Vent va voir le jour au 1er janvier prochain. À compter de cette date elle exercera, en lieu et place des communes membres, les compétences de voiries communales et de collecte et traitement des eaux usées.

Tereheamanu sera administrée par un conseil communautaire dont le siège est fixé à Afaahiti (Taiarapu-Est) et qui comprendra 25 membres, soit 5 par commune adhérente, et autant de suppléants, élus par le conseil municipal de chacune des communes membres. Restera à élire un président et un bureau lors de la première réunion de cette « comcom ».

Cette troisième communauté de communes en Polynésie, après la Codim aux Marquises et Hava’i aux Raromata’i, rassemblera plus de 53 000 habitants.