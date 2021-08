Tahiti Nui Helicopters assure les vols inter-Marquises

La convention de sous-traitance a été signée entre Tahiti Air Charter et Tahiti Nui Helicopters. La première compagnie ne pouvant opérer ses vols faute d’autorisation de l’aviation civile d’État, c’est la deuxième qui assure le programme prévu dans le cadre de la délégation de service public.

Les habitants des Marquises peuvent se réjouir : les liaisons avec les îles du Nord sont assurées. Ce ne sera pas encore avec le Cessna de Tahiti Air Charter mais avec les appareils de Tahiti Nui Helicopters. Deux sont actuellement stationnés aux Marquises, l’un continuera à assurer les évasans comme c’est le cas depuis plus d’un an et le deuxième sera dédié au programme de vols commerciaux, prévus dans le cadre de la délégation de service public obtenu par Tahiti Air Charter. Des vols avaient déjà été opérés « en dépannage » par Tahiti Nui Helicopters depuis début juillet, mais en dehors des heures d’évasans, et aux tarifs des transports par hélicoptères (soit entre 19 500 et 26 000 Fcfp).

La convention de sous-traitance signée entre les deux compagnies permet d’assurer ces vols aux tarifs prévus par la mission de service public. Il est donc possible de prendre l’hélicoptère à des tarifs défiants toute concurrence : environ 2,5 fois plus bas qu’un tarif classique hélicoptère, soit 7 726 Fcfp un aller simple entre Ua Pou ou Ua Huka et Nuku Hiva. Les réservations se font aujourd’hui sur le site de Tahiti Nui Helicopters qui espère ouvrir un point de vente à Taiohae, fin août ou début septembre. Visiblement, cette nouveauté plait, comme l’explique Laurent Touvron, directeur d’exploitation de Tahiti Nui Helicopters.

À présent, le différentiel entre les tarifs applicables et ceux qui sont habituellement pratiqués par Tahiti Nui Helicopters est pris en charge par Tahiti Air Charter. Emmanuel Bonifait, directeur d’exploitation de la compagnie, explique que c’est la subvention payée par le Pays pour la délégation de service public qui sera reversée à la compagnie Tahiti Nui Helicopters et qu’un « petit complément » sera payé par Tahiti Air Charter. Une légère frustration pour la compagnie mais l’important est que les liaisons soient assurées, assure Emmanuel Bonifait.

Quant aux autorisations qui manquent à Tahiti Air Charter pour opérer les vols dans les îles des Marquises, les discussions sont toujours en cours. « On continue à échanger avec l’aviation civile. Aujourd’hui, on n’a pas vraiment de durée d’instruction, ni de date où on pourra opérer. » La convention de sous-traitance a été signée pour trois mois et la compagnie espère bien pouvoir assurer les vols, elle-même, à la fin de cette période.

Tahiti Nui Helicopters assurera 26 vols par semaine entre Terre déserte à Nuku Hiva et Ua Pou et Ua Huka, cinq jours par semaine. Le deuxième pilote sera opérationnel à partir du 12 août, après avoir suivi une formation spéciale sur place avec le chef pilote de la compagnie. « On essaie aussi de rappeler que si jamais un appareil tombe en panne, les évasans resteront prioritaires et donc il y aura des adaptations à faire sur le programme de vols. Mais on va faire en sorte qu’il n’y ait pas de panne ! » explique Laurent Touvron.