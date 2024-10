WSL : la Tahiti pro 2025 du 7 au 16 août

La WSL a sorti son calendrier pour le championship tour 2025. La Tahiti pro se déroulera du 7 au 16 août. Teahupoo sera la dernière étape de la saison avant les finales, prévues elles à Fidji.

La World Surf League (WSL) a publié aujourd’hui le calendrier 2025 du Championship Tour. 11 étapes sont prévues pour les hommes et les femmes. Après un début à Hawaii avec Pipeline, les surfeurs iront à Abu Dhabi. Une première pour les Emirats arabes unis et pour les surfeurs qui s’affronteront sur la plus grande et la plus longue vague artificielle du monde, dotée de la technologie révolutionnaire de la Kelly Slater Wave Company et seul système de vagues en eau salée au monde.

Trois spots reviennent aussi dans le calendrier 2025 : Snapper Rocks, Lower Trestles et Jeffreys Bay. Les finales se dérouleront, elles, à Cloudbreak, dans les îles Fidji. Les cinq meilleurs hommes et les cinq meilleures femmes s’affronteront pour le titre de champion(ne) du monde. Et l’étape précédente, dernier événement de la saison régulière, sera Teahupoo à Tahiti, prévue donc du 7 au 16 août.

« Nous avons ramené certains des sites les plus prisés du Tour, tout en alignant les dates avec des fenêtres de houle favorables, afin d’offrir plus d’opportunités pour un surf de qualité. Nous verrons un grand mélange d’endroits, allant des barils d’eau lourde aux vagues de haute performance, en passant par des points breaks immaculés », a dit Ryan Crosby, PDG de la WSL, dans un article qu’on peut lire sur leur site.