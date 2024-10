Tahiti Pro 2025 : « C’est une excellente nouvelle pour le fenua et pour le surf polynésien »

Après de longs mois de doutes, le monde du surf local se réjouit de voir l’épreuve tahitienne inscrite sur le calendrier de la prochaine saison du Championship Tour. Une convention de partenariat sur trois ans, entre la WSL et le Pays, est en cours de finalisation selon Pascal Luciani, le représentant de la league au fenua. Une manière selon lui de réaffirmer l’importance de l’étape du PK0 dans le circuit.

Ils sont soulagés. Depuis la publication du calendrier 2025 du Championship Tour, confirmant l’organisation de l’épreuve mythique de Teahupoo, le monde du surf respire. Il faut dire que, depuis huit mois, des doutes planaient quant au maintien de l’étape tahitienne pour la saison 2025. En août dernier, rien n’était encore acté. Dans le milieu, on s’interrogeait aussi sur la date que choisirait la WSL. Le déplacement exceptionnel de l’épreuve en mai 2024, pour laisser place aux Jeux olympique, avait soulevé la possibilité d’un changement permanent pour 2025. À l’époque, la ministre des Sports, Nahema Temarii, avait évoqué des « discussions « entre le gouvernement et la WSL concernant l’organisation des futures Tahiti Pro et l’utilisation de la fameuse tour des juges.

» la WSL veut rester sur Tahiti «

« Ces discussions ont finalement abouti à un accord, et c’est une excellente nouvelle pour le fenua et pour le surf polynésien « , se réjouit Pascal Luciani, représentant de la WSL en Polynésie, tout en précisant qu’il n’a pas encore connaissance des détails de celui-ci. « Le principal, c’est que l’étape tahitienne ait lieu », ajoute-t-il. Teahupoo retrouve aussi sa place de dernière manche de la saison régulière avant les finales mondiales de la WSL. Cette décision vient confirmer son importance dans le calendrier. « C’est une des seules étapes qui se déroule sur un récif. Elle est totalement différentes de toutes celles que l’on peux retrouver sur le circuit. C’est par rapport à ça que Tahiti est retenu, par rapport à sa vague, à son environnement, par rapport à la population … il y a plusieurs éléments qui font que la WSL veut rester sur Tahiti et continuer à faire cet événement à Teahupoo. «

Un partenariat sur trois ans

Du côté de la fédération tahitienne de surf, on se dit « très satisfait » du renouvellement de ce partenariat. Une convention de trois ans, contre deux précédemment, est sur le point d’être signée entre le Pays et la WSL. Max Wasna, président de la Fédération, qui a participé aux discussions sur l’organisation générale et technique de l’événement, précise que les négociations sur les aspects financiers relèvent des autorités du Pays. Il faut dire que le coût de l’organisation de l’étape de Teahupoo – la plus chère du circuit – reste un défi majeur, notamment sur les questions logistiques liées à la fameuse tour des juges – gérée par le Pays- dont le montage et démontage serait estimé par certains à trente, voire cinquante millions par d’autres.

« On est soulagés »

Des chiffres que ni Pascal Luciani, ni Max Wasna ne peuvent confirmer. Mais selon le président de la FTS le montant devrait être revu à la baisse. « Pour la Tahiti Pro, nous n’aurons pas forcément besoin de toute la structure, surtout en ce qui concerne l’électricité et la partie technique. On n’a pas besoin d’autant que les JO, explique Max Wasna. Ce qui est sure c’est qu’aujourd’hui, on est soulagés que la WSL ait confirmé l’événement dans son calendrier. Maintenant, tout va se concrétiser pour que ce soit un bel événement, comme chaque année. «

L’étape de Teahupoo, présente au calendrier du CT depuis 1999, aura lieu du 7 au 16 août 2025. Pour l’instant, aucun changement de format n’est prévu. La compétition devrait se dérouler comme d’habitude, avec le système de trials permettant aux surfeurs polynésiens de se qualifier pour le main event.